Senior Software lansează Dock9, ecosistem pentru vânzări digitale integrate

Senior Software anunță lansarea Dock9, brandul sub care compania reunește soluțiile dedicate vânzărilor digitale și coordonării canalelor comerciale B2B și B2C. Portofoliul include Dock9 B2B, Dock9 Shop, Dock9 PunchOut și Dock9 Marketing Automation, iar noul site dock9.ro centralizează informațiile despre soluțiile și funcționalitățile disponibile.

Dock9 este lansat într-un context în care companiile urmăresc tot mai atent costurile de operare, eficiența proceselor și profitabilitatea. Soluțiile conectează canalele de vânzare cu informațiile despre produse, prețuri, disponibilitate, condiții comerciale, clienți și comenzi, reducând introducerea repetată a acelorași date și verificările manuale dintre sisteme și departamente. Pentru companii, acest model poate însemna procesarea mai eficientă a comenzilor și un control mai bun asupra costurilor operaționale.

„Companiile au nevoie să vândă prin mai multe canale fără să multiplice efortul operațional și fără să gestioneze separat fiecare flux comercial. Prin Dock9 reunim într-o direcție clară soluțiile dedicate vânzărilor digitale și le conectăm cu sistemele operaționale relevante pentru fiecare proiect. Implementarea poate fi făcută etapizat, pornind de la prioritățile și obiectivele comerciale ale fiecărei companii”, declară Daniel Toma, Director General Senior Software.

O singură logică comercială pentru canale de vânzare conectate

Dock9 se adresează companiilor care vând prin mai multe canale și vor să reducă fragmentarea dintre acestea. Dock9 B2B susține vânzările către companii, Dock9 Shop acoperă comerțul online B2C, Dock9 PunchOut susține integrarea fluxurilor de achiziție dintre companii, iar Dock9 Marketing Automation permite automatizarea comunicării și a campaniilor comerciale.

În cadrul canalelor conectate, informațiile despre produse, prețuri, disponibilitate, clienți și comenzi pot fi corelate cu sistemele operaționale relevante. Politicile comerciale pot fi coordonate între canale, păstrând în același timp prețuri, condiții și reguli diferite în funcție de client sau de tipul de vânzare. Astfel, compania poate reduce operațiunile manuale și poate administra mai eficient procesele comerciale.

De exemplu, într-un portal B2B, condițiile comerciale stabilite pentru un client pot fi afișate direct în contul acestuia, iar comenzile pot fi transmise către sistemul de gestiune, în funcție de integrarea configurată.

Direcțiile de dezvoltare ale Dock9 vizează administrarea mai flexibilă a politicilor comerciale, dezvoltarea mecanismelor de fidelizare și extinderea instrumentelor de recompensare și gamification. Aceste componente pot fi abordate etapizat, în funcție de scenariile de utilizare și prioritățile comerciale ale fiecărei companii.

Dock9 completează ecosistemul Senior Software

În cadrul Senior Software, Dock9 este divizia dedicată comerțului digital și vânzărilor omnichannel. Lansarea noului brand oferă acestei direcții o identitate distinctă și reunește într-un portofoliu clar soluțiile dedicate vânzărilor B2B și B2C.

Experiența acumulată de Senior Software în peste 20 de ani de implementări software susține analiza proceselor, stabilirea priorităților și implementarea etapizată a soluțiilor. Companiile își pot dezvolta gradual infrastructura de vânzare și pot conecta canalele digitale cu sistemele de gestiune, logistică și alte aplicații relevante pentru proiect.

Mai multe informații despre Dock9 și soluțiile sale sunt disponibile pe dock9.ro.

Despre Dock9

Dock9 este divizia Senior Software dedicată comerțului omnichannel și vânzărilor digitale. Portofoliul include soluții pentru e-commerce B2B și B2C, PunchOut și Marketing Automation, concepute pentru a conecta canalele de vânzare cu procesele operaționale ale companiei. Soluțiile Dock9 conectează informaţiile despre produse, prețuri, stocuri, clienți și comenzi și se integrează cu sisteme ERP, WMS și alte aplicații de business.

Despre Senior Software

Senior Software este integrator și dezvoltator de soluții software pentru managementul afacerilor, activ pe piața din România din 2003. Prin soluții integrate și divizii specializate de business, compania acoperă fluxurile comerciale, operaționale, logistice și financiare ale organizațiilor din industrii diverse. Cu peste 500 de implementări realizate, Senior Software livrează proiecte integrate pentru management, producție, logistică, comerț electronic, analiză și planificare.