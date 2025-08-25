Prima pagină » Comunicate » Sezamo a dat startul campaniei Back to School cu reduceri de până la 25% și peste 500 de produse dedicate

Supermarketul online Sezamo a dat startul campaniei Back to School, care aduce reduceri de până la 25% la peste 500 de articole școlare, de la caiete și instrumente de scris până la rucsacuri, penare și soluții de snacking pentru pauza mare.
Sezamo a dat startul campaniei Back to School cu reduceri de până la 25% și peste 500 de produse dedicate
Mediafax
25 aug. 2025, 11:03, Comunicate

Campania este disponibilă până pe 11 septembrie, în limita stocurilor.

Oferta include branduri consacrate precum Pigna, Oxford, Faber-Castell, EBERHARD FABER, Noki, BIC, Schneider, St.Right, Carioca, Posca și Lego, dar și produse diferențiatoare prin design sau calitate, precum caietele premium Elisa ori soluțiile inovatoare de depozitare pentru pachețel marca Zipit. Pentru un început de an mai sustenabil, Sezamo propune și gama Artline Eco, realizată din materiale reciclate sau 100% reciclabile.

Rechizitele listate de Sezamo vin și cu un plus de bucurie pentru cei mici: caiete, ghiozdane și accesorii cu personaje îndrăgite precum Stitch, Cars, Păpușile LOL, My Little Pony, Hot Wheels, Batman sau Lego, transformând pregătirile pentru școală într-o experiență mai plăcută.

