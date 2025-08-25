Sezamo a dat startul campaniei Back to School cu reduceri de până la 25% și peste 500 de produse dedicate

Supermarketul online Sezamo a dat startul campaniei Back to School, care aduce reduceri de până la 25% la peste 500 de articole școlare, de la caiete și instrumente de scris până la rucsacuri, penare și soluții de snacking pentru pauza mare.