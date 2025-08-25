Sezamo a dat startul campaniei Back to School cu reduceri de până la 25% și peste 500 de produse dedicate

Campania este disponibilă până pe 11 septembrie, în limita stocurilor.
Oferta include branduri consacrate precum Pigna, Oxford, Faber-Castell, EBERHARD FABER, Noki, BIC, Schneider, St.Right, Carioca, Posca și Lego, dar și produse diferențiatoare prin design sau calitate, precum caietele premium Elisa ori soluțiile inovatoare de depozitare pentru pachețel marca Zipit. Pentru un început de an mai sustenabil, Sezamo propune și gama Artline Eco, realizată din materiale reciclate sau 100% reciclabile.
Rechizitele listate de Sezamo vin și cu un plus de bucurie pentru cei mici: caiete, ghiozdane și accesorii cu personaje îndrăgite precum Stitch, Cars, Păpușile LOL, My Little Pony, Hot Wheels, Batman sau Lego, transformând pregătirile pentru școală într-o experiență mai plăcută.
