SGS achiziționează Prescient Security din SUA, un expert în securitate cibernetică pentru mediul enterprise și conformitate digitală

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, a finalizat achiziția pachetului majoritar de acțiuni în cadrul Prescient Security, unul dintre principalii furnizori de servicii de conformitate informațională și securitate cibernetică din Statele Unite.

Cu peste 350 de angajați și 5.000 de clienți la nivel global, Prescient Security este recunoscută ca expert de referință în certificarea securității informațiilor, integrității financiare, securității plăților, protecției datelor și securității cibernetice.

Soluțiile sale ajută organizațiile să se protejeze împotriva amenințărilor digitale și cibernetice într-o gamă largă de sectoare, inclusiv servicii financiare, sănătate, retail, tehnologie și apărare.

Compania oferă, de asemenea, o gamă completă de servicii de testare de penetrare (penetration testing), combinând evaluări manuale realizate de experți, abordări digitale scalabile și modele asistate de inteligență artificială. În plus, tehnologia proprie de automatizare susține fluxurile de lucru pentru conformitate și procesele de securitate.

Soluțiile sale de certificare acoperă standarde și cadre de referință recunoscute la nivel internațional, inclusiv SOC 2, ISO, PCI DSS și HITRUST, precum și cerințe federale importante din SUA, precum FedRAMP și CMMC.

SGS și-a propus să genereze până în 2027 venituri suplimentare de cel puțin 200 de milioane CHF din activitățile de Digital Trust, comparativ cu nivelul din 2023. Achiziția Prescient Security reprezintă un pas important în extinderea platformei SGS Digital Trust și în accelerarea creșterii și inovării în această arie strategică.

Géraldine Picaud, CEO SGS, a declarat:

„Achiziția Prescient Security reprezintă un moment important în implementarea strategiei noastre Digital Trust, oferindu-ne un portofoliu complet de servicii în acest domeniu, în special pentru auditurile Digital Trust. Împreună cu independența, expertiza tehnică și rețeaua globală SGS, aceste capabilități îi vor ajuta pe clienții noștri să gestioneze riscurile digitale, să respecte reglementările în continuă evoluție și să dezvolte inovația într-un mod sigur și de încredere. Îi urez bun venit în SGS lui Fabrice, Sammy și întregii echipe Prescient Security.”

Fabrice Mouret, cofondator și CEO al Prescient Security, a declarat:

„Alăturarea la SGS deschide un nou capitol pentru Prescient Security. Ne-am construit activitatea pe baza expertizei tehnice aprofundate, a inovării și a sprijinului acordat clienților pentru a naviga într-un context tot mai complex al cerințelor de securitate cibernetică și conformitate.”

Sammy Chowdhury, cofondator și COO al Prescient Security, a adăugat:

„Apartenența la SGS ne oferă oportunitatea de a ne extinde capabilitățile către o bază mult mai largă de clienți la nivel global, continuând totodată să investim în oameni, tehnologie și servicii. Suntem entuziasmați de ceea ce putem realiza împreună.”

Despre SGS

SGS este lider mondial în domeniul serviciilor de Testare, Inspecție și Certificare. Gestionăm o rețea de peste 2.500 de laboratoare și facilități comerciale în 115 țări, susținută de o echipă de peste 100.000 de profesioniști dedicați. Cu o tradiție de peste 145 de ani în excelența serviciilor, compania combină precizia și acuratețea caracteristice companiilor elvețiene, pentru a ajuta organizațiile să atingă cele mai înalte standarde de calitate, conformitate și sustenabilitate.

Promisiunea brandului – „when you need to be sure” – subliniază angajamentul față de încredere, integritate și fiabilitate, ceea ce permite afacerilor să prospere în siguranță. Suntem mândri să ne oferim serviciile de specialitate sub brandul SGS și printr-un portofoliu de mărci specializate de încredere, printre care Applied Technical Services, Brightsight, Bluesign și Nutrasource.

SGS este cotată la Bursa Elvețiană SIX sub simbolul SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN SW). Aflați mai multe: https://www.sgs.com/ro-ro/