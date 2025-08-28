Sondaj Storia: Cât sunt dispuși să plătească studenții pentru chirie în toamna acestui an?

Tendințele reies din cel mai recent sondaj anual realizat de Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Sondajul a fost realizat în rândul celor aflați în căutarea unei locuințe de închiriat în perioada august – octombrie 2025: 40% studenți și 60% nonstudenți. Spre deosebire de anul trecut, când proporția era egală (50%-50%), anul acesta se observă că mai mulți nonstudenți sunt interesați de închirieri.

În doar un an, ponderea studenților dispuși să plătească peste 400 de euro pentru chirie a crescut de la 34% în 2024 la 48% în 2025, ceea ce înseamnă un avans de 14 puncte procentuale. Această evoluție arată că nivelul tot mai ridicat al chiriilor a început să fie acceptat chiar și de tinerii aflați la început de drum, care aleg independența chiar și cu un cost mai mare. Pentru studenți, sprijinul financiar din partea părinților rămâne esențial, însă ponderea celor care beneficiază de acest sprijin a scăzut ușor: 76% în 2025 față de 81% în 2024, semn că o parte mai mare dintre tineri încep să își asume singuri aceste cheltuieli.

