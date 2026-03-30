Târgul Național Imobiliar se reinventează: TNI EVOLUTION, de la tradiție la un format 100% VIRTUAL, fără granițe 20 DE ANI DE TRADIȚIE, LA UN CLICK DISTANȚǍ, 8-10 MAI 2026

Prima ediție TNI EVOLUTION are loc în perioada 8–10 MAI 2026, marcând începutul unei noi etape în evoluția evenimentelor imobiliare din România.

Un nou standard pentru târgurile imobiliare

TNI EVOLUTION, târgul imobiliar virtual desfășurat în perioada 8–10 MAI 2026, oferă vizitatorilor o experiență completă și eficientă de explorare a pieței imobiliare, reunind într-o singură platformă digitală mii de oferte din întreaga țară și din străinătate, fără necesitatea deplasării. Participanții au acces direct, în timp real, la dezvoltatori, agenții și brokeri prin apeluri video sau întâlniri directe, programate, facilitând discuții rapide și relevante cu factorii de decizie. În cadrul evenimentului sunt disponibile oferte exclusive, reduceri semnificative și condiții preferențiale de achiziție, toate ușor de comparat și analizat datorită instrumentelor digitale avansate. Vizitatorii beneficiază, de asemenea, de acces la webinarii, prezentări și informații utile care îi ajută să ia decizii informate într-o piață dinamică. Formatul virtual elimină barierele geografice, permițând participarea de oriunde, inclusiv din diaspora și contribuie la economisirea de timp prin posibilitatea de a analiza rapid numeroase opțiuni și de a programa interacțiuni relevante.

Tranziția TNI către formatul virtual revoluționează experiența expozițională prin eliminarea barierelor geografice și logistice, oferind expozanților o vizibilitate globală și o eficiență operațională net superioară modelului clasic. Această platformă digitală avansată nu doar că reduce semnificativ costurile cu amenajarea, decorarea și pregătirea standurilor fizice sau cu deplasǎrile personalului, dar transformă interacțiunea cu vizitatorii într-un proces bazat pe date exacte, permițând monitorizarea în timp real a interesului pentru proprietăți prin tururi 360°, descărcări de broșuri și colectarea automată a lead-urilor calificate. Astfel, participarea virtuală devine un accelerator de vânzări și un instrument strategic de marketing care prelungește durata de expunere a ofertelor peste limitele celor trei zile de eveniment fizic, poziționând brandurile imobiliare într-un ecosistem modern, sustenabil și accesibil 24/7 de oriunde din lume.

Tehnologia schimbă regulile jocului

TNI EVOLUTION duce experiența unui eveniment imobiliar la un nou nivel, integrând cele mai avansate instrumente digitale într-o platformă unică și intuitivă. De la prezentări 3D spectaculoase și vizionări la distanță, până la comunicare instant și analiză inteligentă de date, totul este gândit pentru viteză, eficiență și decizii informate în timp real.

Această transformare digitală redefinește complet modul în care se desfășoară interacțiunile în piață, oferind un eveniment mai eficient și mai dinamic.

„Târgul Național Imobiliar TNI a fost întotdeauna un barometru al pieței. Astăzi, barometrul indică digitalizarea totală. După 20 de ani de interacțiune fizică, TNI EVOLUTION reprezintă următoarea etapă de maturitate a brandului nostru, oferind o platformă unde inovația întâlnește oportunitatea imobiliară, fără limite de spațiu sau distanță. Trecerea la TNI EVOLUTION marchează transformarea târgului imobiliar clasic într-un format virtual, global, digital și complet măsurabil, adaptat cu actualitatea tehnologică pe care o trăim cu toții. Practic, ducem mai departe tradiția TNI într-un nou ecosistem, fără granițe, în care tehnologia amplifică accesul, viteza și relevanța fiecărei interacțiuni” declară Cristina BERCEA, PR Manager al Târgului Național Imobiliar TNI.

TNI EVOLUTION redefinește standardele pieței, transformând tehnologia dintr-un simplu suport, într-un motor esențial al tranzacțiilor imobiliare moderne. DEȘI SPAȚIUL VIRTUAL PARE INFINIT, NUMĂRUL STANDURILOR EXPOZIȚIONALE ESTE LIMITAT.

