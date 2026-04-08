TikTok anunță o investiție suplimentară de 1 miliard de euro în Finlanda

TikTok confirmă astăzi o nouă investiție de 1 miliard de euro într-un centru de date din Lahti, Finlanda, ca parte a extinderii continue a infrastructurii digitale securizate în Europa. Aceasta este a doua investiție de 1 miliard de euro într-un centru de date în Finlanda, după investiția din Kouvola din 2025, consolidând angajamentul pe termen lung în această țară.
TikTok anunță o investiție suplimentară de 1 miliard de euro în Finlanda
Mediafax
08 apr. 2026, 18:06, Comunicate

Ambele investiții fac parte din Proiectul Clover, inițiativa europeană a TikTok de securitate a datelor, în valoare de 12 miliarde de euro, care oferă protecții de top în industrie pentru datele a peste 200 de milioane de utilizatori europeni. Prin Clover, TikTok a stabilit o enclavă europeană dedicată datelor, cu garanții tehnice, operaționale și de guvernanță îmbunătățite.

TikTok a cooperat cu NCC Group în cadrul Proiectului Clover pentru a supraveghea, verifica și valida în mod independent controalele și măsurile de protecție a datelor, pentru a monitoriza fluxurile de date și a raporta orice fel de anomalii. Anul acesta, activitatea NCC Group în cadrul Clover a fost recunoscută cu un premiu Security Excellence pentru „Security Project of the Year”, acordat de publicația de specialitate Computing, confirmând eficiența acestor măsuri de protecție. Această supraveghere independentă este integrată în întreaga infrastructură europeană a TikTok.

