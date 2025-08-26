Unior Tepid- Importator unic Wilpu,producător de pânze profesionale „Made in Germany” pentru fierăstraie

Prin integrarea WILPU în soluția multibrand UNIOR TEPID, clienții industriali și profesioniști beneficiază de acces rapid la consumabile de tăiere de top, compatibile cu cele mai uzuale scule electrice de pe piață.

Despre WILPU – standardul german în pânze și carote

Cu rădăcini încă din 1867 la Remscheid – „leagănul industriei de scule” – WILPU a intrat pe piață cu pânzele pentru fierăstrău pendular în 1947, a extins gama la pânze sabie în 1971, iar din 2001 produce și carote bimetal pe linii proprii. Astăzi, compania este un producător de referință la nivel global în segmentul accesoriilor pentru scule electrice.

WILPU procesează oțel european de înaltă performanță pentru realizarea de pânze pendular, pânze sabie și carote, fiind cel mai mare producător din Germania în segmentul de accesorii pentru scule electrice și unul dintre liderii mondiali.

