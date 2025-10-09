Unior Tepid – Cum separăm sculele cu adevărat conforme IEC 60900 de aparențe: tehnologie, încercări, proces de evaluare

Unior Tepid semnalează că, în ultimii ani, apar derapaje de marcaj, proces și documente, inclusiv la produse europene, nu doar asiatice. Miza este una umană: zero compromisuri când vorbim de 1.000 V c.a. / 1.500 V c.c..
A) Ce înseamnă „VALID” în practică
- Marcaje complete, pe sculă, pe stratul izolant: producător; model(cheie pentru trasabilitate în cataloage și ERP); anul fabricației (min. 2 cifre); simbolul dublu triunghi + „1 000 V” + „IEC 60900”, toate imediat adiacente; „C” dacă e pentru –40 °C; respectarea dimensiunilor minime; fără alte tensiuni înscrise pe sculă.
Citeşte comunicatul integral AICI