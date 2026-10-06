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A murit Eva Marie Saint, vedeta filmelor „North by Northwest” și „On the Waterfront”. Actrița avea 102 ani

Eva Marie Saint, actrița care a câștigat un premiu Oscar pentru filmul „On the Waterfront” și a jucat alături de Cary Grant în thrillerul lui Alfred Hitchcock „North by Northwest”, a murit la 102 ani.
A murit Eva Marie Saint, vedeta filmelor „North by Northwest” și „On the Waterfront”. Actrița avea 102 ani
Foto: IMDB
Cosmin Pirv
07 oct. 2026, 01:21, Cultură-Media
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Eva Marie Saint a murit marți, la reședința sa din Los Angeles, a confirmat reprezentantul familiei, Jeff Sanderson, potrivit Associated Press.

Saint a avut unul dintre cele mai spectaculoase debuturi din istoria Hollywoodului, în rolul iubitei lui Terry Malloy, personajul interpretat de Marlon Brando în „On the Waterfront”, iar prima sa participare la Premiile Oscar a fost, de asemenea, memorabilă.

Însărcinată cu primul său copil, Saint a primit Oscarul din mâinile lui Frank Sinatra și a murmurat, zâmbind, un discurs neobișnuit pentru o câștigătoare: „Cred că s-ar putea să nasc chiar aici”.

Premiul pentru filmul „On the Waterfront”, realizat în 1954, a transformat-o instantaneu într-o vedetă, dar în scurt timp a uimit Hollywoodul prin independența care avea să-i marcheze cariera. A refuzat ofertele de contracte cu studiourile, explicând că își lua o pauză pentru a se concentra asupra copilului său.

În primul său deceniu la Hollywood, Saint a apărut în doar șapte filme și a refuzat mai multe producții importante. Ea i-a mulțumit soțului său, regizorul de televiziune și teatru Jeffrey Hayden, pentru că a convins-o să joace în filmul lui Hitchcock „North by Northwest”, thrillerul clasic din 1959 în care Saint interpretează rolul unei femei implicate în spionaj, care îl seduce pe Grant și ajunge să se îndrăgostească de el.

În anii ’70 s-a orientat mai mult către televiziune

În loc să fie descurajate de selectivitatea ei, studiourile au continuat să-i ofere roluri principale în filme precum „Exodus”, alături de Paul Newman, „Raintree County”, cu Elizabeth Taylor și Montgomery Clift, și „All Fall Down”, alături de Warren Beatty.

În anii ’70 s-a orientat mai mult către televiziune și s-a bucurat de o mare popularitate, interpretând-o pe mama lui Cybill Shepherd în serialul de succes „Moonlighting” și pe mama lui Tom Hanks în comedia „Nothing in Common”. A câștigat un premiu Emmy pentru miniseria din 1990 „People Like Us” și a jucat în filme din secolul XXI precum „Because of Winn-Dixie”, „Superman Returns” și „Winter’s Tale”.

Saint a fost căsătorită cu Hayden timp de 55 de ani, până la moartea acestuia, în 2016.

Eva Marie Saint s-a născut pe 4 iulie 1924, în Newark, New Jersey.

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