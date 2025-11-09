A murit Jean-Claude Guillebaud, fostul preşedinte al organizaţiei Reporteri fără Frontiere

Jurnalistul şi eseistul Jean-Claude Guillebaud, fost laureat al premiului Albert Londres, a murit sâmbătă în Charente, la vârsta de 81 de ani, au anunţat duminică familia sa şi ziarul Sud Ouest.

Jean-Claude Guillebaud şi-a început cariera ca reporter senior la cotidianul regional, unde a relatat în special despre conflictele din Biafra şi Vietnam, câştigând Premiul Albert Londres în 1972, înainte de a lucra pentru cotidianul Le Monde. Apoi a scris rubrici pentru revistele săptămânale Le Nouvel Observateur şi La Vie, iar din 1986 până în 2022 pentru Sud Ouest Dimanche.

Om de litere, Jean-Claude Guillebaud a fost succesiv director literar la editura Seuil, fondator al editurii Arléa şi autor a aproximativ patruzeci de eseuri, printre care „Trădarea Iluminismului” şi „Cum am redevenit creştin”, după ce s-a angajat în producţia de programe de televiziune în anii 1980.

A fost fondatorul organizaţiei Reporteri fără Frontiere şi a fost preşedintele acesteia din 1987 până în 1993. Spre sfârşitul vieţii sale, Jean-Claude Guillebaud şi-a împărţit timpul între Paris şi departamentul Charente, unde avea legături familiale.