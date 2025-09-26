Actriţa Jennifer Lawrence: Ceea ce se întâmplă în Gaza este un genocid şi este inacceptabil

Câştigătoarea premiului Oscar, prezentă la festival pentru a promova noul său film Die My Love şi pentru a primi premiul Donostia, a adăugat că este „îngrozită pentru copiii mei şi pentru toţi copiii noştri”, potrivit Variety.

Declaraţiile au fost făcute în ciuda încercărilor moderatorilor de a evita subiectul conflictului din Orientul Mijlociu. Lawrence a criticat, totodată, politica din Statele Unite ale Americii, avertizând că tinerii care votează astăzi ar putea considera lipsa de integritate şi empatie în politică fiind normală.

„Mi-aş dori să pot spune ceva sau să pot face ceva pentru a rezolva această situaţie extrem de complexă şi dezonorantă. Îmi frânge inima”, a spus Lawrence, subliniind că artiştii nu ar trebui să fie puşi să rezolve problemele politice globale şi că cetăţenii trebuie să se concentreze pe responsabilitate şi implicare civică.

Actriţa a mai subliniat rolul festivalurilor de film ca spaţii pentru libertatea de exprimare, menţionând că „libertatea de exprimare din America este ameninţată” şi că festivalurile permit publicului să se conecteze şi să manifeste empatie.

Filmul Die My Love, care va avea premiera vineri seara la San Sebastian, urmăreşte povestea unei proaspete mame a cărei sănătate mintală afectează relaţia cu partenerul său. Pelicula a fost prezentată anterior la Cannes, unde a primit o ovaţie de şase minute şi aprecieri pentru interpretarea curajoasă a lui Lawrence. Filmul a fost achiziţionat de Mubi pentru 24 de milioane de dolari.