„Bagheta” Festivalului de la Sanremo, dirijorul Peppe Vessicchio, a murit la vârsta de 69 de ani

„Peppe Vessicchio a murit din cauza unei pneumonii interstițiale care s-a agravat foarte rapid”, a confirmat spitalul.

Dirijor, compozitor, aranjor și personalitate televizată îndrăgită de public, Giuseppe Vessicchio, cunoscut de toți sub numele de Peppe, este una dintre cele mai emblematice și recunoscute figuri ale Festivalului de la Sanremo și ale muzicii italiene, potrivit Corriere della Sera. El combină expertiza profesională excepțională cu o popularitate largă, consolidată și mai mult de rolul său de profesor în cadrul emisiunii de talente „Amici di Maria De Filippi ” .

„Era acasă, era Italia”, și-a luat rămas bun prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni.

Născut la Napoli pe 17 martie 1956, a făcut primii pași în lumea muzicii colaborând cu artiști precum Gino Paoli, Edoardo Bennato și Peppino di Capri . Cu Paoli, a compus hituri precum „Ti lascio una canzone” și „Cosa farò da grande”.