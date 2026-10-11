Cele două tablouri de Renoir furate din Franța au fost găsite ascunse în spatele unui perete fals dintr-un garaj

Lucrările lui Renoir au fost descoperite într-un garaj din Clermont-l’Hérault, în spatele unui perete fals construit din plăci de gips-carton, scrie duminică Le Figaro.

Tablourile „Portrait de Madame Colonna Romano” și „Jeune femme au puits” au fost furate pe 8 septembrie din Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer.

Hoții ar fi pătruns în clădire după ce au tăiat gardul și au spart o fereastră, reușind să plece cu două dintre cele patru lucrări vizate.

Potrivit presei franceze, principalul suspect a fost pus sub acuzare, iar ancheta continuă.

Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer este una dintre principalele atracții culturale ale localității de pe Coasta de Azur. Clădirea are o semnificație aparte în istoria artei franceze, deoarece a fost ultima locuință a pictorului Pierre-Auguste Renoir.

Artistul și-a petrecut aici ultimii ani din viață, înainte de a muri în 1919, la vârsta de 78 de ani. Muzeul a fost deschis publicului în 1960 și atrage vizitatori interesați atât de lucrările pictorului, cât și de locul în care acesta a trăit și a creat.