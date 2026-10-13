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Cetățuia Brașovului ar putea fi redeschisă parțial după lucrările de conservare

Cetățuia de pe Dealul Straja din Brașov ar putea fi redeschisă parțial pentru vizitatori după finalizarea lucrărilor de conservare aflate în desfășurare. Intervențiile urmăresc să oprească degradarea zidăriei istorice, prin îndepărtarea tencuielilor din ciment, eliminarea vegetației de pe ziduri și repararea acoperișurilor, a anunțat marți Primăria Brașov.
Cetățuia Brașovului ar putea fi redeschisă parțial după lucrările de conservare
Foto: Primăria Brașov
Cosmin Pirv
13 oct. 2026, 15:03, Cultură-Media
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Lucrările actuale de la Cetățuia Brașovului reprezintă o etapă pregătitoare pentru restaurarea propriu-zisă a monumentului istoric. După finalizarea lor, municipalitatea intenționează să redeschidă parțial accesul și să organizeze tururi ghidate.

Arhitecta Alexandra Stoica, specializată în monumente istorice și implicată în supravegherea lucrărilor, a explicat că unele dintre tencuielile realizate cu ciment în anii ’80 și ’90 au favorizat acumularea umezelii în zidărie. În timp, diferențele dintre materialele folosite au contribuit la desprinderea tencuielilor și au creat riscuri pentru vizitatori.

„Mereu au fost situații în care zonele în care s-a lucrat cu ciment se desprind de pe zidăria istorică și apar tot felul de riscuri pentru cei care vizitează Cetățuia”, a spus Alexandra Stoica.

Pe latura nordică, cea mai expusă umezelii, au fost aplicate tencuieli de reparație care permit zidăriei să se usuce. În paralel, vegetația de pe ziduri este tratată pentru a împiedica rădăcinile să afecteze structura, iar acoperișurile sunt reparate pentru a opri infiltrațiile.

În incinta cetățuii a fost îndepărtată în mare parte tencuiala cu ciment de la baza clădirilor, iar finisajele au fost refăcute în alb, conform condițiilor impuse de Direcția Județeană pentru Cultură Brașov.

În paralel cu lucrările de conservare, Primăria va derula procedura de achiziție pentru restaurarea și punerea în valoare a monumentului.

Istoria Cetățuii

Cetățuia de pe Dealul Straja își are originile la începutul secolului al XV-lea, când pe deal se afla un turn de veghe. În 1524 a fost construit un turn din piatră și cărămidă, care a devenit nucleul fortificației.

Cetatea a fost extinsă în secolul al XVI-lea, iar în 1630 zidurile au fost completate cu patru bastioane. În secolele următoare, fortificația a avut mai multe întrebuințări, inclusiv ca depozit, cazarmă și închisoare.

În 2023, Cetățuia a revenit în proprietatea publică a municipiului Brașov, după un proces de șapte ani inițiat de Primărie și câștigat în 2022. Guvernul a aprobat transferul monumentului din domeniul public al statului în cel al municipiului.

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