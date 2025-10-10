Cum salvăm clădirile istorice? Primăria Capitalei cheamă experți și cetățeni la dialog / Dezbatere publica privind proiectul de renovare a faţadei Muzeului Theodor Aman

Evenimentul va avea loc pe 15 octombrie 2025, de la ora 17:00, la Palatul Suţu.

Dezbaterea este organizată de Direcţia Generală Management Proiecte cu Finanţare Externă şi Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism din cadrul Primăriei Capitalei, în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti şi OAR Bucureşti.

Potrivit organizatorilor, scopul întâlnirii este de a oferi un cadru de dialog deschis între specialişti, autorităţi şi cetăţeni, pe tema conservării şi restaurării patrimoniului construit.

La dezbatere au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale active în domeniul protejării patrimoniului şi culturii urbane, care vor putea contribui la formularea unei viziuni comune asupra procesului de restaurare.

Primăria Municipiului Bucureşti intenţionează să acceseze finanţare nerambursabilă prin Programul Regional Bucureşti–Ilfov 2021–2027 pentru implementarea lucrărilor de renovare a faţadei.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este integrarea componentei New European Bauhaus (NEB), care promovează valorile europene de sustenabilitate, estetică şi incluziune în procesele de reabilitare a patrimoniului cultural.