Nobelul nu e de vânzare: Comitetul respinge presiunile pentru Trump

Întrebat despre eforturile de lobby ale lui Donald Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, preşedintele Comitetului Nobel, Jorgen Watne Frydnes, a spus că organizaţia primeşte mii de scrisori în fiecare an, dar că procesul de selecţie rămâne unul independent şi bazat pe principii morale ferme.

„Comitetul îşi ia deciziile într-o sală plină de curaj şi integritate”, a afirmat Frydnes, subliniind că presiunile politice sau campaniile publice nu influenţează hotărârile privind laureaţii.

Declaraţia vine în contextul în care administraţia Trump ar fi încercat, potrivit presei internaţionale, să convingă Comitetul Nobel să acorde distincţia preşedintelui pentru iniţiativele sale diplomatice.

Comitetul Nobel, cu sediul la Oslo, primeşte anual sute de nominalizări pentru Premiul pentru Pace, iar deliberările sale sunt confidenţiale timp de 50 de ani, scrie The Guardian.