Fostul ministru britannic Matt Hancock şi-a pierdut postul de deputat, după ce s-a aflat că va participa la reality show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Fostul ministru britanic Matt Hancock a fost suspendat din funcţia de deputat conservator, după ce partidul majoritar a aflat despre participarea sa la următoarea ediţie a reality show-ului „I’m A Celebrity Get Me Out Of Here”, varianta românească a „Sunt celebru, scoaţe-mă de aici” - difuzată de Pro TV. În Marea Britanie, emisiunea este difuzaă de postul britanic Itv.

În show, începând de săptămâna viitoare, 12 concurenţii vor trebuie să facă faţă unei serie de probe de supravieţuire în Australia. Hancock fusese deja protagonistul unui scandal alături de iubita lui, Gina Coladangelo, când a făcut gesturi tandre, deşi le interziseze îmbrăţişările şi sărutările cetăţenilor, pentru a evita răspândirea virusului.

Gesturile l-au costat postul de ministru al Sănătăţii în guvernul lui Boris Johnson, în plină pandemie.

Anterior, o colegă de-a lui Hancock a primit şi o suspendare temporară ca deputat conservator: fostul ministru al Culturii, Nadine Dorries, participase la acelaşi show în 2012.

În timp ce printre laburişti există precedentul lui Ed Balls, fost ministru şi deputat, care în 2016 a participat la versiunea britanică „Dancing with the stars”. Şi care îşi pierduse deja locul în Camera Comunelor.