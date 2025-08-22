Diamantele ar putea ajuta la identificarea răspândirii cancerului în corp

Oamenii de știință din Marea Britanie au creat o nouă modalitate de a depista traseul de răspândire al cancerului de sân în corp, prin utilizarea diamantelor, titrează Euronews.

Atunci când cancerul de sân se răspândește, primii care sunt afectați sunt, în general, nodulii limfatici din apropiere. Pentru a identifica celulele canceroase care se răspândesc, doctorii folosesc de obicei markeri radioactivi sau vopsele fluorescente pentru a le face vizibile, intentificând, astfel, gradul de metastază.

Totuși, cele două metode au și dezavantaje: există pacienți care sunt alergici la vopsele, iar anumite spitale nu au echipamente corespunzătoare pentru măsurile de precauție necesare în manipularea materialelor radioactive.

Oamenii de știință au construit un nou tip de senzor, despre care aceștia spun că o oferă o variantă care nu este radioactivă și nici toxică pentru pacient.

Astfel, înainte de operația de cancer mamar sau în timpul intervenției, medicii ar putea injecta în tumora pacientului un lichid magnetic care are scopul de a urmări celulele canceroase aflate în metastază, circulând odată cu ele spre nodulii limfatici.

Cum funcționează noul mod de depistare a metastazei cancerului?

Pentru a depista lichidul magnetic și a identifica nodulii cu celule canceroase, doctorii s-ar baza pe un senzor de câmp magnetic cu un diamant de dimensiuni mici aplicat la vârf. Diamantele care au centre neocupate de azot sau centre colorate, care ar putea depista câmpurile magnetice.

Aceste centre de culoare „i-ar permite diamantului să idetifice micile schimbări în câmpul magnetic, făcându-le să prindă o nuanță de roz”, a declarat Gavin Morley, unul dintre autorii studiului, dar și profesor de fizică la Universitatea din Warwick.