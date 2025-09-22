Prima pagină » Cultură-Media » Jimmy Kimmel revine marți pe ABC după suspendarea emisiunii

ABC a anunțat că show-ul „Jimmy Kimmel Live!” va reveni pe ecrane marți, la aproape o săptămână după ce a fost suspendat în urma reacțiilor puternice la comentariile prezentatorului despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, scrie NBC News.
Rareș Mustață
Cultură-Media

ABC a confirmat că producția „Jimmy Kimmel Live!” se reia marți, punând capăt unei pauze de aproape o săptămână cauzate de controversa stârnită de afirmațiile prezentatorului despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

„Am suspendat show-ul pentru a evita amplificarea unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țară”, a transmis Walt Disney Company, proprietarul ABC.

Suspendarea a avut loc după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, a amenințat că va revoca licențele afiliate ABC, catalogând comentariile lui Kimmel drept „cea mai gravă conduită posibilă”.

În monologul său de luni, Kimmel a criticat „gașca MAGA”, acuzând-o că încearcă să obțină capital politic din asasinarea lui Kirk.

Decizia rețelei de a opri show-ul a atras reacții aprinse.

Peste 400 de vedete, printre care Jennifer Aniston, Robert De Niro și Meryl Streep, au semnat o scrisoare deschisă ACLU, descriind momentul ca „întunecat pentru libertatea de exprimare”.

„Eforturile liderilor de a presa artiști și companii prin amenințări lovesc în inima democrației”, se arată în scrisoare.