Jimmy Kimmel revine marți pe ABC după suspendarea emisiunii

ABC a confirmat că producția „Jimmy Kimmel Live!” se reia marți, punând capăt unei pauze de aproape o săptămână cauzate de controversa stârnită de afirmațiile prezentatorului despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

„Am suspendat show-ul pentru a evita amplificarea unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țară”, a transmis Walt Disney Company, proprietarul ABC.

Suspendarea a avut loc după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, a amenințat că va revoca licențele afiliate ABC, catalogând comentariile lui Kimmel drept „cea mai gravă conduită posibilă”.

În monologul său de luni, Kimmel a criticat „gașca MAGA”, acuzând-o că încearcă să obțină capital politic din asasinarea lui Kirk.

Decizia rețelei de a opri show-ul a atras reacții aprinse.

Peste 400 de vedete, printre care Jennifer Aniston, Robert De Niro și Meryl Streep, au semnat o scrisoare deschisă ACLU, descriind momentul ca „întunecat pentru libertatea de exprimare”.

„Eforturile liderilor de a presa artiști și companii prin amenințări lovesc în inima democrației”, se arată în scrisoare.