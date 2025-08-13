Moment viral la Arhiepiscopia Tomisului: Un clovn îngenunchează în fața Înaltpreasfințitului Teodosie, la finalul slujbei

Slujba de Acatist prilejuită de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla.

Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța, Arhiepiscopia Tomisului.

Înaltpreasfințitul Teodosie este pe finalul cuvântului de înțelepciune pe care fiecare păstor îl ține pentru turma pe care-o păstorește.

Momentul este solemn, mai ales că Sfânta Teodora este mult-iubită de românii ortodocși, iar Înaltpreasfințitul îi mai poartă și numele.

Cuvintele de înțelepciune rămân agățate în solemnitatea catedralei, în momentul în care un clovn iese din mulțime și se duce și îngenunchează în fața Înaltpreasfințitului.

Deși pare o scenă ruptă dintr-un film de Tarkovski, este cât se poate de reală.

„De unde-ai apărut?”

Înaltpreasfințitul își păstrează calmul și, neperturbat, îl întreabă pe clovnul care și-a păstrat pălăria roșie, de clovn, pe cap (deși există canoane care cer bărbaților să-și descopere capul atunci când intră în lăcașul Domnului):

„Dar de unde ești?”.

„Sărut mâna!”, spune clovnul.

„De unde ai apărut?”, continuă înaltul prelat.

„Mă duc să distrez copiii și eu”, răspunde clovnul.

Oricât de surprinzătoare scena, trebuie remarcat calmul cu care Înaltpreasfințitul Teodosie gestionează întregul moment.

Nu judecă, nu ceartă, nu-l scoate afară pe clovn – atitudine cu adevărat creștinească.

Probabil că un moment care va rămâne ca o anecdotă cu tâlc pentru viitor.

Și imagini viralizate pe internet, însă cu toții știm că viralitatea durează o clipă.