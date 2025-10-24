Prima pagină » Cultură-Media » Paul Schrader, regizorul Taxi Driver: Suntem la doar doi ani de primul film realizat integral de AI

Regizorul și scenaristul Paul Schrader, cunoscut pentru filme precum Taxi Driver și First Reformed, susține că tehnologia AI va revoluționa cinematografia și afirmă că are „scenariul perfect” pentru un film realizat integral de inteligență artificială.
Într-un interviu acordat Vanity Fair, publicat vineri, Schrader a declarat: „Cred că suntem la doar doi ani distanță de primul film complet AI. Chiar am vorbit cu cineva despre un scenariu pe care îl am și am spus: ‘Știi, acesta ar fi scenariul perfect pentru a fi realizat integral cu AI’”.

Regizorul a subliniat că pentru el inteligența artificială reprezintă doar „un instrument”. „Când ești autor, trebuie să descrii reacțiile personajelor. Folosești un cod de cuvinte pentru a reda emoțiile. Actorul are propriul cod. Acum, cu inteligența artificială, poți crea expresia și emoția exact așa cum un autor le sculptează într-un roman sau o poveste”, a mai spus cineastul.

„Inteligența artificială nu trebuie să favorizeze pe nimeni. Uneori, când scrii pentru cineva, simți că trebuie să le placă un anumit film. AI nu primește aceste influențe”, a adăugat Schrader.

Aceasta nu este prima declarație a cineastului în favoarea AI în cinematografie. În această primăvară, Schrader a publicat pe Facebook că a folosit ChatGPT pentru a genera idei de filme pentru regizori celebri, inclusiv pentru el însuși, și a fost impresionat de rezultate: „Fiecare idee a fost bună, originală și dezvoltată. De ce să aștepți luni întregi pentru o idee bună când AI o poate oferi în câteva secunde?”.

