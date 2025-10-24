Paul Schrader, regizorul Taxi Driver: Suntem la doar doi ani de primul film realizat integral de AI

Într-un interviu acordat Vanity Fair, publicat vineri, Schrader a declarat: „Cred că suntem la doar doi ani distanță de primul film complet AI. Chiar am vorbit cu cineva despre un scenariu pe care îl am și am spus: ‘Știi, acesta ar fi scenariul perfect pentru a fi realizat integral cu AI’”.

Regizorul a subliniat că pentru el inteligența artificială reprezintă doar „un instrument”. „Când ești autor, trebuie să descrii reacțiile personajelor. Folosești un cod de cuvinte pentru a reda emoțiile. Actorul are propriul cod. Acum, cu inteligența artificială, poți crea expresia și emoția exact așa cum un autor le sculptează într-un roman sau o poveste”, a mai spus cineastul.

„Inteligența artificială nu trebuie să favorizeze pe nimeni. Uneori, când scrii pentru cineva, simți că trebuie să le placă un anumit film. AI nu primește aceste influențe”, a adăugat Schrader.

Aceasta nu este prima declarație a cineastului în favoarea AI în cinematografie. În această primăvară, Schrader a publicat pe Facebook că a folosit ChatGPT pentru a genera idei de filme pentru regizori celebri, inclusiv pentru el însuși, și a fost impresionat de rezultate: „Fiecare idee a fost bună, originală și dezvoltată. De ce să aștepți luni întregi pentru o idee bună când AI o poate oferi în câteva secunde?”.