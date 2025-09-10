Printre acestea se numără aproape 1 milion de tutoriale, iar unele dintre companiile implicate sunt Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, ByteDance și Snap. Videoclipurile sunt adesea anonimizate, dar cercetătorii au putut identifica conținutul prin coduri unice.

Procesul presupune împărțirea videoclipurilor în fragmente scurte, fiecare fiind descris în limba engleză pentru ca modelele AI să învețe să genereze imagini și clipuri video pe baza textului. Această practică ridică probleme legale, fiind dezbătută în numeroase procese privind drepturile de autor.

Creatorii de conținut riscă să fie depășiți de videoclipuri generate de AI, care pot concura cu munca lor și pot reduce motivația de a posta materiale originale pe platforme precum YouTube sau Instagram.

Cazuri recente includ procese ale Disney, Universal și Meta pentru preluarea ilegală a conținutului pentru instruirea AI și incidente de manipulare deepfake, cum a fost un videoclip din seria conferințelor Ted Talk folosit într-o reclamă fără permisiunea autorului.