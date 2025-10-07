Premiul Nobel pentru Fizică 2025 va fi anunțat astăzi. Care sunt cercetările care ar putea câștiga râvnitul premiu

Distincția va fi anunțată marți, la Stockholm, la ora locală 11:45 (ora 12:45 ora României), după ce luni au fost anunțați laureații premiului Nobel pentru Medicină.

În acest an, specialiștii mizează pe un premiu la intersecția dintre științele fizice și matematică.

În „,lupta” pentru Premiul Nobel pentru Fizică se află lucrările matematicienei belgiene Ingrid Daubechies și ale matematicienilor francezi Stéphane Mallat și Yves Meyer privind undele, un instrument matematic care permite analizarea unui semnal sau a unei imagini la mai multe scări.

„Poate părea obscur, dar aceste descoperiri au avut un impact considerabil asupra vieții de zi cu zi, în special în domenii atât de simple precum formatul JPEG și compresia imaginilor, lucruri pe care ne bazăm în permanență”, a declarat, pentru AFP, David Pendlebury, responsabil cu analiza cercetării în cadrul cabinetului Clarivate.

De asemenea, printre cei cotați cu mari șanse la premiu se regăsește și britanicul John B. Pendry și „mantia invizibilității” sale. Cercetătorul a elaborat o rețetă teoretică pentru devierea câmpurilor electromagnetice în jurul unui obiect.

De asemenea, și cei care au generat știința din spatele telescopului spațial James Webb ar putea fi recompensați. Sunt luate în considerare și progresele științifice în astrofizică, în special formarea galaxiilor.

Anul trecut, pionierii inteligenței artificiale John Hopfield și Geoffrey Hinton au câștigat premiul pentru fizică pentru contribuția lor la crearea elementelor de bază ale învățării automate.

Premiile Nobel vor fi decernate în data de 10 decembrie, ziua comemorării morţii lui Alfred Nobel.