Regele Charles a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria, rudă îndepărtată a monarhului, la Institutului Cultural Român din Londra. 

Regele Charles al III-lea este stră-strănepot al reginei Victoria, prin linia britanică (de la regele Edward al VII-lea, fiul reginei Victoria). Prin urmare, Regina Maria și străbunicul lui Charles, regele George al V-lea, erau veri primari.

Regina Maria a României (1875–1938) s-a născut în Anglia, fiind nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Tatăl ei a fost Alfred, Duce de Edinburgh (fiul reginei Victoria), iar mama ei a fost Ducesa Maria Alexandrovna a Rusiei.

Regele Charles a vizitat expoziția dedicată Reginei Maria

Expoziția conține picturi ale Reginei Maria.

„Am fost incredibil de onorați să-l primim pe Majestatea Sa Regele Charles la expoziția Maria României, Regina Artistă, produsă de Institutul Cultural Român din Londra pentru a marca 150 de ani de la nașterea sa. Acuarele pictate de Regina Maria sunt prezentate pentru prima dată alături de opere de artă botanică deosebite din colecția Majestății Sale Transylvania Florilegium”, au transmis reprezentanții Institutului Cultural Român.

Expoziția este condusă de Dr. Shona Kallestrup și Sorin Margarit și oferă un dialog viu între cele două colecții, celebrând frumusețea naturală a României, au precizat cei de la Institutul Cultural Român.