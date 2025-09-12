România intră în cursa Oscarurilor 2026 cu filmul „Jaful Secolului”

În cursa pentru „Cel mai bun lungmetraj internațional”, propunerea oficială a României la Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului” (titlul internațional Traffic), o coproducție România-Belgia-Olanda. Regizat de Teodora Ana Mihai și scris de Cristian Mungiu, filmul se inspiră din celebrul jaf din 2012, când mai mulți români au furat dintr-un muzeu olandez tablouri semnate de Picasso, Monet și Gauguin.

O comedie amară cu miză socială

Cu un amestec de dramă și umor absurd, filmul propune o reflecție profundă despre estul și vestul Europei, identitate, vinovăție și apartenență. Producția urmărește povestea Nataliei și a lui Ginel, doi tineri care părăsesc un sat românesc de pe malul Dunării pentru a munci într-un oraș flamand. După ce Natalia este agresată, ea cere ajutorul Itei – o fostă prietenă devenită infractoare. Aceasta le canalizează frustrarea celor doi tineri împotriva unei societăți pe care o consideră arogantă, ipocrită și vinovată istoric pentru statutul lor marginalizat de migranți „invizibili”, potrivit Cineuropa, care prezintă filmul în cadrul selecției europene pentru Oscar 2026.

„Nu judecăm personajele, cerem publicului să înțeleagă”

Regizoarea explică faptul că filmul folosește umorul absurd ca instrument de empatie, tocmai pentru a evita moralizarea directă. În viziunea sa, nici estul, nici vestul Europei nu sunt scutite de critică: „Nu am vrut să romantizăm Estul sau să demonizăm Vestul. Eu sunt ambele”.

Filmul și-a propus să creeze spațiu pentru înțelegere mai degrabă decât să ofere verdicte: „Nu aplaudăm ce-au făcut personajele, dar nici nu le judecăm. Îi invităm pe spectatori să înțeleagă de ce au ajuns aici”, a explicat cineasta.

Un film despre distanța nevindecată dintre Est și Vest

Proiectul are și o dimensiune personală, Teodora Ana Mihai fiind ea însăși fiica unor imigranți români ajunși în Belgia. Ea spune că a crescut „cu un picior în Est și unul în Vest” și cunoaște profund ambele lumi. Tocmai această dublă apartenență a făcut-o, în ochii scenaristului Cristian Mungiu, regizoarea potrivită pentru o poveste despre decalajele și fricțiunile Europei contemporane – o temă pe care regizoarea o cunoaște și o formulează direct: „Europa nu este cu adevărat unită. Povestea acestui film arată că decalajul încă există”.

„Dacă oamenii se simt ofensați în loc să reflecteze, poate că ratează esența. Cinema-ul ar trebui să fie un exercițiu de empatie. Invită publicul în realitatea altcuiva și îl provoacă să înțeleagă”, a subliniat cineasta în interviul oferit sursei citate.

Filme din lumea întreagă, unite prin producători europeni

Alături de propunerea României, și alte filme europene intră în cursa pentru Oscar 2026, printre care producția germană Sound of Falling, Orphan al lui László Nemes din Ungaria, Sanatorium – Irlanda sau Eagles of the Republic, regizat de Tarik Saleh din Suedia.

De asemenea, țări din afara Europei vin cu producții cu puternic sprijin european: Pepe, filmul Republicii Dominicane – este realizat în coproducție cu Germania și Franța, Calle Málaga, propunerea Marocului, are parteneri din Spania, Belgia și Germania, iar No Other Choice, propunerea Coreei de Sud, este realizată împreună cu Franța.

Oscar 2026: calendarul finalei mondiale

Academia Americană de Film va anunța cele 15 filme finaliste la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” pe 16 decembrie 2025. Lista scurtă va fi redusă la 5 nominalizări oficiale, ce vor fi făcute publice pe 22 ianuarie 2026.

Gala premiilor Oscar este programată să aibă loc pe 15 martie 2026, la Hollywood.

La ediția precedentă, trofeul pentru cel mai bun lungmetraj internațional a fost câștigat de filmul „I’m Still Here”, o coproducție Brazilia-Franța în regia lui Walter Salles.