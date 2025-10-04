Vernisaj la Oradea: Loredana Popescu-Tăriceanu expune seria „Lumini de flori”

Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, și-a prezentat lucrările de pictură la Muzeul Țării Crișurilor. Evenimentul, care a avut loc sâmbătă, este organizat de muzeul orădean în parteneriat cu Primăria Oradea, Consiliul Județean Bihor, și Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Buzău.

Expoziția cuprinde peste 50 de lucrări în acuarelă, realizate în ultimii ani, pe care publicul le poate vedea.

Această expoziție a inspirat și un proiect inedit, respectiv o ediție limitată de 12 ceasuri elvețiene create de marca Helfer Watches Geneva, care au cadrane cu imagini florale din picturile Loredanei Popescu-Tăriceanu.

„Am ales să punem împreună emoțiile și tehnologia, pictura și ceasurile, îmbinându-le și creând mici opere de artă”, a declarat fondatorul companiei, Livio Helfer.

La vernisaj au participat, alături de artistă, managerul muzeului, prof. univ. dr. Gabriel Moisa, șeful Secției de Artă Cornel Abrudan, Adina Rențea și designerul Livio Helfer.

În foto: Loredana Popescu-Tăriceanu și profesorul Cornel Abrudan (artist plastic)

Expoziția va rămâne deschisă în Muzeul Țării Crișurilor până în data de 8 noiembrie.