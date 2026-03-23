AIE: Criza energetică, cea mai gravă din ultimele decenii. „Nicio țară nu va fi imună”

Oficialul a declarat că, în prezent, piața mondială pierde aproximativ 11 milioane de barili de petrol pe zi, un nivel care depășește impactul combinat al celor două mari crize petroliere din anii ”70. „Această criză echivalează, în acest moment, cu două crize petroliere și un colaps al pieței gazelor la un loc”, a spus Birol, citat de Le Figaro.

Pierderi istorice de producție

Birol a explicat că, în anii ”70, fiecare dintre marile crize petroliere a dus la pierderi de aproximativ cinci milioane de barili pe zi. În prezent, impactul este deja mai mare decât cele două episoade combinate, ceea ce amplifică presiunea asupra economiei globale.

În plus, cel puțin 40 de infrastructuri energetice au fost „grav sau foarte grav avariate” în nouă țări din regiune, în urma atacurilor și represaliilor militare. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, situația riscă să se deterioreze rapid în continuare dacă conflictul continuă.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, este de facto blocată. Aproximativ 20% din fluxurile globale de hidrocarburi tranzitează acest punct strategic, iar întreruperea traficului afectează direct aprovizionarea globală.

Președintele american Donald Trump a avertizat că, în lipsa redeschiderii rapide a rutei maritime, Statele Unite ar putea lovi centralele electrice iraniene, „începând cu cea mai mare”.

În încercarea de a tempera creșterea prețurilor la petrol, Washingtonul a autorizat temporar vânzarea țițeiului iranian aflat pe nave. Autoritățile de la Teheran au transmis însă că nu dispun de surplusuri semnificative.

Avertisment mondial

„Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă ea continuă în această direcție”, a avertizat Birol, subliniind că economia mondială se confruntă cu o amenințare majoră și că este nevoie de un răspuns coordonat la nivel internațional.