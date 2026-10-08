Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg. Ce teme se află pe agenda discuțiilor

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, participă, joi și vineri, la reuniunile Eurogrup și ale Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizate la Luxemburg.

Discuțiile vizează principalele provocări economice și financiare ale Uniunii Europene, inclusiv impactul evoluțiilor de pe piețele energetice și al războiului din Ucraina asupra economiei europene.

Dezvoltarea piețelor de capital și costurile energiei, printre prioritățile României

Joi, 8 octombrie, Alexandru Nazare participă la reuniunea Eurogrup în format inclusiv, la care iau parte miniștrii economiei și finanțelor din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din țările care nu utilizează moneda euro.

Pentru România, principalele teme de interes sunt dezvoltarea piețelor de capital, creșterea eficienței finanțelor publice și impactul prețurilor energiei asupra competitivității economice.

Discuțiile urmăresc identificarea unor soluții pentru consolidarea stabilității financiare și îmbunătățirea performanței economice la nivel european.

Competitivitatea sectorului bancar și redresarea economică, pe agenda ECOFIN

Vineri, 9 octombrie, ministrul interimar al Finanțelor va participa la sesiunile oficiale ale Consiliului ECOFIN, unde vor fi analizate mai multe teme economice și pachete legislative europene.

Una dintre priorități este creșterea competitivității sectorului bancar, prin îmbunătățirea accesului la finanțare și simplificarea reglementărilor.

Pentru România, care nu face parte din Uniunea Bancară, este importantă menținerea unor cerințe adecvate de capital și lichiditate, precum și protejarea stabilității financiare.

Pe agenda discuțiilor se află și competitivitatea energetică, prin dezvoltarea rețelelor și interconexiunilor, dar și măsurile necesare pentru limitarea efectelor costurilor ridicate ale energiei asupra economiei.

Miniștrii vor analiza și implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF), inclusiv stadiul investițiilor, plățile în curs și concluziile Curții de Conturi Europene privind eficiența utilizării fondurilor.

Politicile bugetare europene și eficiența cheltuielilor publice

În cadrul reuniunii vor fi discutate și rezultatele Semestrului European 2026, stadiul implementării recomandărilor economice pentru statele membre și aplicarea cadrului european de guvernanță economică.

Agenda include recomandările privind planurile bugetar-structurale pe termen mediu, precum și extinderea aplicării clauzei naționale de derogare pentru Grecia.

De asemenea, miniștrii vor analiza modalități de eficientizare a cheltuielilor publice, reducerea decalajelor fiscale și progresele înregistrate în dezvoltarea Uniunii Economiilor și Investițiilor.

În marja reuniunii ECOFIN, Alexandru Nazare va avea și o serie de întrevederi bilaterale, dedicate temelor de interes comun de pe agenda europeană și consolidării finanțelor publice.