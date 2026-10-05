America strănută, Europa răcește. Euro coboară la minimul ultimelor 17 luni

Euro a coborât la cel mai scăzut nivel față de dolar din mai 2025, adică din ultimele 17 luni. Investitorii sunt neliniștiți de bugetul Franței și de posibile alegeri anticipate în Spania.

Investitorii încep săptămâna cu ochii pe piața obligațiunilor și pe evoluțiile valutare, potrivit CNBC.

Presiunea vine din două direcții

În Franța, dezbaterea privind bugetul schimbă felul în care piețele privesc riscul.

În Spania, speculațiile despre alegeri anticipate agită și ele investitorii. Împreună cu datele slabe din SUA, aceste temeri creează un val de incertitudine resimțit pe toate piețele.

Neliniștea s-a simțit mai întâi pe piețele globale de obligațiuni. Acum, semnele de presiune apar și la perechile valutare.

Nici datele din Statele Unite nu au liniștit piețele

Raportul publicat vineri arată că economia americană a creat doar 29.000 de locuri de muncă în septembrie. Prognoza era de 84.000.

Paradoxal, principalii indici bursieri americani au crescut după această veste. Traderii mizează acum pe o probabilitate ridicată ca Rezerva Federală să lase dobânzile neschimbate la ședința din octombrie.

Contractele futures sunt stabile. Atenția investitorilor se mută spre procesul-verbal al ultimei reuniuni a Fed, care va fi publicat miercuri.

Costurile de împrumut ale guvernului american se află la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Unii vorbesc deja despre o „apocalipsă fiscală”.

Experții intervievați de CNBC spun însă că temerile privind o criză iminentă sunt „exagerate”.

Tensiunile economice se văd și în relațiile internaționale

Donald Trump a amenințat Coreea de Sud cu taxe mai mari. Motivul: acordul privind gazul natural lichefiat din Alaska, încă nesemnat.

„Spuneți-le că, dacă nu semnează în curând, voi dubla suma”, a declarat Trump vineri, potrivit Casei Albe.

Președintele american nu a precizat ce anume ar urma să dubleze.