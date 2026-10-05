Prima pagină » Economic » America strănută, Europa răcește. Euro coboară la minimul ultimelor 17 luni

America strănută, Europa răcește. Euro coboară la minimul ultimelor 17 luni

Euro a coborât la cel mai slab nivel față de dolar din ultimele 17 luni. Franța și Spania îi țin pe investitori cu sufletul la gură, iar datele din SUA nu ajută deloc.
America strănută, Europa răcește. Euro coboară la minimul ultimelor 17 luni
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andreea Tobias
05 oct. 2026, 09:31, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Euro a coborât la cel mai scăzut nivel față de dolar din mai 2025, adică din ultimele 17 luni. Investitorii sunt neliniștiți de bugetul Franței și de posibile alegeri anticipate în Spania.

Investitorii încep săptămâna cu ochii pe piața obligațiunilor și pe evoluțiile valutare, potrivit CNBC.

Presiunea vine din două direcții

În Franța, dezbaterea privind bugetul schimbă felul în care piețele privesc riscul.

În Spania, speculațiile despre alegeri anticipate agită și ele investitorii. Împreună cu datele slabe din SUA, aceste temeri creează un val de incertitudine resimțit pe toate piețele.

Neliniștea s-a simțit mai întâi pe piețele globale de obligațiuni. Acum, semnele de presiune apar și la perechile valutare.

Nici datele din Statele Unite nu au liniștit piețele

Raportul publicat vineri arată că economia americană a creat doar 29.000 de locuri de muncă în septembrie. Prognoza era de 84.000.

Paradoxal, principalii indici bursieri americani au crescut după această veste. Traderii mizează acum pe o probabilitate ridicată ca Rezerva Federală să lase dobânzile neschimbate la ședința din octombrie.

Contractele futures sunt stabile. Atenția investitorilor se mută spre procesul-verbal al ultimei reuniuni a Fed, care va fi publicat miercuri.

Costurile de împrumut ale guvernului american se află la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Unii vorbesc deja despre o „apocalipsă fiscală”.

Experții intervievați de CNBC spun însă că temerile privind o criză iminentă sunt „exagerate”.

Tensiunile economice se văd și în relațiile internaționale

Donald Trump a amenințat Coreea de Sud cu taxe mai mari. Motivul: acordul privind gazul natural lichefiat din Alaska, încă nesemnat.

„Spuneți-le că, dacă nu semnează în curând, voi dubla suma”, a declarat Trump vineri, potrivit Casei Albe.

Președintele american nu a precizat ce anume ar urma să dubleze.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Armata Română mobilizează 10.000 de oameni. Care este motivul
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor