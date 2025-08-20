ANAF numără sarmalele organizatorilor de nunți, botezuri și majorate. Cere informații detaliate despre orice eveniment pe care-l organizează aceștia

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) înaintează operatorilor de locații solicitarea de a furniza informații detaliate cu privire la evenimentele care se organizează în spațiile pe care le gestionează.

Potrivit economedia.ro, mai multe societăți care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligativitatea ca, în termen de cinci zile d el aprimirea documentului ANAF oficial, să trimită informațiile la adresa furnizată în document: [email protected], de preferință, în format .xls.

ANAF informează că, în cazul în care acestea nu trimit informațiile solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

ANAF cere operatorilor de locații orice fel de informații cu privire la evenimentele sociale și corporate, desfășurate în perioada august – noiembrie/decembrie 2025.

ANAF solicită detalii referitoare la:

Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact)

Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc…), data evenimentului și ora începerii

Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarant / acceptat, după caz)

Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia

Avansul încasat

Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc..)

Alte servicii oferite d eorganizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere)

Ce alte servicii oferă organizatorul și valoarea lor

Măsura face parte din eforturile ANAF de monitorizare și prevenire a evaziunii fiscale în acest sector de servicii.