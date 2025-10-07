Banca Mondială a revizuit în scădere prognoza de creştere economică a României în 2025, la doar 0,4%

De asemenea, Banca Mondială estimează o creştere PIB de 1,3% în 2026 şi de 1,9% în 2027, potrivit ZF.

„Creşterea consumului în România va încetini la aproximativ 1,1% în acest an, de la o medie de 5% în perioada 2000–2024, pe fondul consolidării fiscale care afectează cheltuielile şi al menţinerii unei inflaţii ridicate. Volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu doar 3,1% în perioada ianuarie–iulie a acestui an, comparativ cu aproape 9% în 2024. Reflectând cererea slabă a consumatorilor, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 22% în prima jumătate a anului, deşi întârzierile în programul guvernamental de casare a maşinilor au avut, de asemenea, un impact semnificativ asupra cererii de autoturisme”, se arată în raport.

În ceea ce priveşte inflaţia, deşi BNR a majorat în august prognoza pentru sfârşitul anului 2025 de la 4,6% la 8,8% după o creştere bruscă a preţurilor la energie, Banca Mondială estimează că rata va reveni la ţinta stabilită până la sfârşitul anului viitor.

Cel mai mare avans, așteptat în cazul Poloniei

La nivelul Europei Centrale, regiune în care este încadrată şi România în analiza BM, creşterea PIB este estimată la 2,5% în 2025 şi 2,7% în 2026.

Dintre cele patru ţări incluse în regiune, cel mai mare avans este aşteptat în cazul Poloniei, cu 3,2% în acest an, urmată de Croaţia cu 3,1% şi Bulgaria cu 3%. Anul viitor, Polonia îşi va păstra primul loc, cu o creştere economică de 3%, în timp ce Croaţia şi Bulgaria vor avea 2,9%.

Cel mai dinamice oportunități

În opinia Băncii Mondiale, în Europa Centrală, cele mai dinamice oportunităţi se concentrează pe lanţurile valorice din industria manufacturieră şi din energie.

„Aceste ţări au un potenţial puternic în domeniul producţiei verzi şi al energiei, cu perspective bune în subcomponentele solare—alături de un set larg de servicii de afaceri offshore, inclusiv dezvoltare software, externalizarea proceselor de afaceri (BPO), contabilitate şi servicii de arhitectură şi inginerie. În plus, în ţările cu un sector agricol mare, precum România şi Polonia, există posibilităţi de creştere a valorii adăugate dacă productivitatea şi accesul pe piaţă pot fi consolidate”.

În regiunea Europa de Est, Banca Mondială estimează o creştere PIB de 1,5% în Republica Moldova, în 2025, şi de 2,7% în 2026.

„Consumul privat rămâne principalul motor al creşterii economice în Europa Centrală şi de Est, deşi ritmul său se moderează pe măsură ce creşterile salariale reale se diminuează şi crearea de locuri de muncă încetineşte. În Europa Centrală, cele mai promiţătoare oportunităţi se prefigurează pe lanţurile valorice din domeniul producţiei şi energiei, în servicii moderne şi în sprijinul populaţiei îmbătrânite. Aceste ţări au un potenţial puternic în domeniul producţiei şi energiei verzi, precum şi o gamă largă de servicii offshore, inclusiv dezvoltarea de software, externalizarea proceselor business, contabilitate şi servicii de arhitectură şi inginerie”, se arată în raport.