Prima pagină » Economic » Birocrație incredibilă. De ce un hotel vândut cu 2 milioane de euro este folosit în continuare de foștii proprietari

Birocrație incredibilă. De ce un hotel vândut cu 2 milioane de euro este folosit în continuare de foștii proprietari

Un hotel din Italia, vândut la licitație cu 2 milioane de euro, este folosit în continuare de foștii proprietari din cauza unei proceduri birocratice. Noii proprietari plătesc impozitele, dar nu pot prelua controlul asupra hotelului.
Birocrație incredibilă. De ce un hotel vândut cu 2 milioane de euro este folosit în continuare de foștii proprietari
sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
12 oct. 2026, 07:31, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Hotelul se află în apropiere de Roma și a fost cumpărat la licitație pentru aproximativ două milioane de euro.

Unitatea are patru etaje, 80 de camere, centru spa, piscină și restaurant. De asemenea, proprietatea include mai multe grădini.

Hotelul a fost vizat de o procedură de executare silită

Firma care a câștigat licitația nu poate prelua controlul asupra hotelului deși plătește toate taxele și impozitele pentru proprietatea menționată.

Cazul are legătură cu divizarea cadastrală realizată în timpul procedurii de executare silită.

Până la rezolvarea situației, foștii proprietari continuă să administreze unitatea de cazare și să primească turiști. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport
Ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești. Actele scăpate din foc au fost terminate de apă
Libertatea
Prof. Vlad Ciurea avertizează: oboseala creierului poate ascunde probleme grave. Semnele de AVC care nu trebuie ignorate
CSID
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor