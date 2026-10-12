Birocrație incredibilă. De ce un hotel vândut cu 2 milioane de euro este folosit în continuare de foștii proprietari

Hotelul se află în apropiere de Roma și a fost cumpărat la licitație pentru aproximativ două milioane de euro.

Unitatea are patru etaje, 80 de camere, centru spa, piscină și restaurant. De asemenea, proprietatea include mai multe grădini.

Hotelul a fost vizat de o procedură de executare silită

Firma care a câștigat licitația nu poate prelua controlul asupra hotelului deși plătește toate taxele și impozitele pentru proprietatea menționată.

Cazul are legătură cu divizarea cadastrală realizată în timpul procedurii de executare silită.

Până la rezolvarea situației, foștii proprietari continuă să administreze unitatea de cazare și să primească turiști. Continuarea pe Mediafax Italia.