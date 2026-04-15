Prima pagină » Economic » Bogdan Ivan: România deschide finanțarea pentru proiecte energetice strategice prin US EXIM

Bogdan Ivan: România deschide finanțarea pentru proiecte energetice strategice prin US EXIM

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, miercuri, că România discută cu Export-Import Bank of the United States (US EXIM) despre finanțarea unor proiecte energetice strategice, cu accent pe investițiile din zona nucleară și pe alte proiecte majore din sistemul energetic.
Sursa foto: Faceboo/Bogdan Ivan
Iulian Moşneagu
15 apr. 2026, 12:06, Economic

„După întâlnirea cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, D.C., am continuat discuțiile despre finanțarea proiectelor energetice strategice, alături de John Jovanovic, președintele Export-Import Bank of the United States”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Ministrul Energiei a precizat că țara noastră are nevoie de proiecte mari care să intre în execuție cu finanțare solidă, predictibilă și adaptată dimensiunii lor.

„Am pus pe masă extinderea cooperării pe proiectele unde EXIM are relevanță directă, în special în zona nucleară, dar și pe alte investiții strategice unde componenta americană poate aduce finanțare, tehnologie și capacitate de execuție”, a adăugat Ivan.

„România nu caută formule generale, ci parteneriate financiare aplicate, care să transforme proiectele strategice în investiții realizabile, cu efect direct în economie, în lanțurile industriale și în siguranța sistemului energetic”, a mai transmis ministrul.

