Bolojan anunță un pas important în construcția centralei de la Mintia: „A avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1”

„Astăzi, la Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar a precizat că, în luna iunie, proiectul era realizat în proporție de peste 80%, iar pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile necesare racordării turbinei la rețea.

„Urmează finalizarea testelor, sincronizarea cu rețeaua și primii megawați livrați în Sistemul Energetic Național. Cele două turbine pe gaz vor avea împreună aproximativ 1.100 MW. După finalizarea ciclului combinat, centrala va avea o capacitate instalată de circa 1.700 MW, printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro, pe locul fostei termocentrale pe cărbune”, a explicat acesta.

Bolojan spune că noile capacități de producție vor întări siguranța sistemului energetic

Bolojan a subliniat că noua centrală va contribui la reducerea importurilor de energie.

„Pentru România, asta înseamnă mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri și o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales seara și iarna. De anul viitor, împreună cu centrala de la Iernut, aceste capacități noi pe gaz vor întări siguranța sistemului energetic”, a adăugat premierul interimar.

El a cerut și continuarea colaborării dintre instituțiile implicate, „astfel încât testele și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare”.

„În energie, investițiile își arată rezultatele în timp. România are nevoie de capacități noi de producție, de infrastructură modernă și de proiecte duse până la capăt. Fiecare etapă finalizată la Mintia este un pas în această direcție”, a mai transmis Bolojan.