Bugetul UE în pericol. Țara cu a doua cea mai mare contribuție anuală și-ar putea înjumătăți suma

Marine Le Pen, reprezentanta partidului de extrema dreaptă Adunarea Națională, vrea să reducă în mod semnificativ contribuția țării sale la bugetul anual al Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în timpul unui discurs.

„Vom folosi renegocierea cadrului financiar multianual al UE pentru a revizui contribuția noastră la Uniunea Europeană. Prin solicitarea unor reduceri masive ale cheltuielilor pentru programele europene existente, pe care nu mai dorim să le finanțăm, vom reduce contribuția noastră netă la doar 5 miliarde de euro”, a transmis Marine Le Pen, potrivit Clash Reportt.

Ce contribuție are Franța la bugetul UE

Contribuția netă a Franței la bugetul Uniunii Europene variază în funcție de an, fonduri și metodologia de calcul. Estimările încadrează contribuția netă franceză între 9 miliarde de euro și 14 miliarde pe an.

Statistica mai arată că este a doua cea mai mare contribuție la bugetul european după cea a Germaniei.

Cine este Marine Le Pen

Marine Le Pen este o politiciană franceză de extremă-dreapta cunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai influente figuri ale naționalismului și suveranismului european. În prezent, ea conduce grupul parlamentar al partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN, fostul Front Național) în Parlamentul Franței.

Ea este candidată partidului său pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Le Pen a candidat de trei ori la președinția Franței (2012, 2017 și 2022), dar a pierdut de fiecare dată. Pentru alegerile din primăvara anului viitor este văzută drept favorită, iar printre promisiunile sale principale este reducerea cheltuielilor publice.