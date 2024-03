Bursă. Nou record pe indicele BET. Opt maxime istorice în ultimele zece sesiuni la BVB

Joi, 28 martie 2024, indicele de referinţă BET s-a apreciat cu 0,59% la 16.929 puncte, un nou maxim istoric, al treilea la rând şi al optulea în ultimele zece şedinţe de tranzacţionare la Bursă, reiese din datele BVB.

Principalele creşteri au fost înregistrate de Hidroelectrica (2,7%), BRD SocGen (2,1%), Transport Trade Services (1,8%), Electrica (1%), operatorul BVB (0,9%) şi Transgaz (0,9%). Scăderi au consemnat Transelectrica (-2,7%) şi Nuclearelectrica (-1,1%). Rulajul de la BVB a ajuns joi la 91,55 mil. lei, sub media zilnică de anul acesta de 104 mil. lei. Cele mai lichide acţiuni au fost Hidroelectrica (34 mil. lei), Banca Transilvania (10,3 mil. lei) şi Romgaz (7,6 mil. lei). BET a început săptămâna cu un declin de 0,3% luni, urcând cu 0,47% marţi şi 0,3% miercuri.

De la început de an, benchmarkul afişează un avans de 10,1%. Dacă luăm în calcul dividendele atribuite investitorilor, Bursa locală a crescut cu 10,65% prin prisma BET-TR. Prin comparaţie, indicele paneuropean are 10,8%, DAX are 10,3% la Frankfurt, iar CAC 40 are 9% la Paris. În estul continentului, indicele polonez WIG20 a crescut cu 5,6%, în timp ce BUX de la Budapesta a urcat cu 8%. Pe Wall Street, S&P 500 şi Nasdaq Composite sunt pe plus cu 10,8%, respectiv 11% în 2024, conform MarketWatch.