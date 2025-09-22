Clujul, magnet pentru investițiile franceze: 266 de companii dezvoltă afaceri în județ

Franța își întărește prezența economică în inima Transilvaniei. Însoțit de o delegație formată din reprezentanți ai Ambasadei, ai Institutului Francez și ai Consulatului onorific din Cluj-Napoca, ambasadorul Nicolas Warnery a vizitat luni Clujul și a discutat cu autoritățile despre investiții, digitalizare și cooperare universitară.

Județul-gazdă se numără printre cele mai atractive destinații pentru investitorii francezi: „Franța, un stat puternic și prosper, este un important partener comercial al Clujului”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Cluj, precizând că aici activează 266 de companii cu capital francez, iar valoarea totală a investițiilor depășește 177 de milioane de lei.

Convinge prin digitalizare și educație

„Suntem deschiși spre acele colaborări care pun în valoare avantajele județului nostru și care facilitează transferul de expertiză între specialiștii din România și Franța”, a declarat Radu Rațiu, unul dintre cei doi vicepreședinți ai administrației județene.

Ghișeul Unic – platforma digitală prin care Clujul a devenit primul județ din România care le oferă cetățenilor acces online, rapid și legal, la documente oficiale – a captat atenția delegației franceze, fiind prezentată ca un exemplu de bună practică în administrația digitală.

Universitățile clujene s-au aflat, de asemenea, în prim-plan, fiind văzute ca motorul esențial de dezvoltare al județului. Acestea formează o forță de muncă bine pregătită, vorbitoare de limbi străine și adaptabilă – atuuri care atrag investitori din toată Europa, spun reprezentanții CJ Cluj: „Cu siguranță, suntem interesați să avem parteneri francezi și să învățăm din experiența pozitivă a Franței”.

Primăriile clujene caută parteneri în Franța

„Suntem deschiși să colaborăm pentru inițierea unor parteneriate reciproc avantajoase și să facilităm demararea unor colaborări între primăriile clujene interesate și instituții omoloage din Franța, în domeniile care prezintă interes pentru ambele părți”, a explicat vicepreședintele Vákár István.

Nicolas Warnery nu este la prima vizită în Cluj-Napoca. De-a lungul mandatului său, diplomatul a fost prezent la ceremonia de deschidere a seminariilor de integrare pentru studenții francezi, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară sau la evenimente dedicate cooperării dintre Cluj și orașele înfrățite Dijon și Nantes.