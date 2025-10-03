Cum comentează fostul ministru al Energiei prețul de 1 leu/kwh propus de actualul demnitar. Sebastian Burduja: „Sprijinul trebuie să fie direcționat”

Sebastian Burduja consideră că românii vulnerabili sunt sprijiniți prin actuala schemă de ajutor, respectiv voucherul de 50 de lei acordat pe baza veniturilor.

„Din punctul meu de vedere, sprijinul trebuie să fie direcționat pentru români vulnerabili, ceea ce actuala schemă de tichete de energie asigură. Ea trebuie evaluată periodic din perspectiva cuantumului sprijinului și eficienței”, a declarat Sebastian Burduja, pentru Mediafax, în marja Conferinței anuale InvesTenergy „Energie cu responsabilitate”.

Potrivit consilierului onorific al premierului, pentru scăderea facturilor investițiile sunt unica rezolvare.

„Singura soluție pentru reducerea facturilor sunt investițiile și, în fapt, continuarea marilor programele lansate pe mandatul meu, cu peste 14 miliarde de euro fonduri europene nerambursabile atrase. Aceste proiecte vor crește capacitatea României de producție și stocare a energiei electrice, iar creșterea ofertei va determina scăderea prețului la consumatorii finali”, a conchis Sebastian Burduja.

Cum au perceput furnizorii propunerea

Întrebat la rândul său, Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), care încă mai așteaptă ca statul să le deconteze o sumă de aproximativ 7 miliarde de lei aferente schemei de plafonare încheiată pe acest segment pe 1 iunie, consideră ideea lui Bogdan Ivan este una „șugubeață” și nesustenabilă.

Creșterea prețurilor la energie – generată de crizele declanșate de pandemia de COVID-19, dar mai ales de războiul din Ucraina – implicit schemele de ajutor instituite, a adus câștiguri semnificative statului, de 80 de miliarde de lei, conform calculelor AFEER.

Propunerea ministrului Energiei lansată în spațiu public, drept un proiect care ar urma să fie discutat în coaliție, ar însemna ca persoanele ale căror venituri lunare se situează între 2.500 și 3.000 de lei să poată beneficia, în perioada rece a anului, de o limitare a costului energiei electrice la 1 leu/kwh.

Ministrul a accentuat că această inițiativă are scopul de a atenua impactul creșterii prețurilor asupra locuințelor deja afectate și a menționat că se ia în considerare și măsura blocării deconectării de la rețea pentru consumatorii care nu reușesc să achite facturile.