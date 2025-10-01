Prima pagină » Economic » Curs valutar, 1 octombrie. Aurul face un salt spectaculos, iar euro crește ușor 

Curs valutar, 1 octombrie. Aurul face un salt spectaculos, iar euro crește ușor 

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 1 octombrie 2025: moneda europeană continuă să crească ușor. În schimb, gramul de aurul a urcat considerabil. 
Curs valutar, 1 octombrie. Aurul face un salt spectaculos, iar euro crește ușor 
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Maria Miron
01 oct. 2025, 13:31, Economic

Moneda europeană a început și luna octombrie în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0820 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3306 lei, respectiv 5,4373 lei și 5,8323 lei.

Aurul a făcut un salt impresionant de peste 13,50 lei, un gram fiind evaluat la 541,6013 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9395 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0820
Dolarul SUA USD 4,3306
Francul elvețian CHF 5,4373
Lira sterlină GPB 5,8323
Gramul de aur XAU 541,6013
Dolarul australian AUD 2,8638
Dolarul canadian CAD 3,1095
Coroana cehă CZK 0,2093
Coroana daneză DKK 0,6807
Lira egipteană EGP 0,0905
100 Forinți maghiari HUF 1,3075
100 Yeni japonezi JPY 2,9429
Leul moldovenesc MDL 0,2593
Coroana norvegiană NOK 0,4348
Zlotul polonez PLN 1,1933
Coroana suedeză SEK 0,4603
Lira turcească TRY 0,1040
Rubla rusească RUB 0,0531
Leva bulgărească BGN 2,5984
Randalul sud-african ZAR 0,2519
Realul brazilian BRL 0,8140
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6083
Rupia indiană INR 0,0488
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3082
Peso-ul mexican MXN 0,2368
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5171
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1050
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1790
Bahtul thailandez THB 0,1338
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5565
100 Rupii indoneziene IDR 0,0259
Shekelul israelian ILS 1,3070
100 Coroane islandeze ISK 3,5688
Ringgitul malaysian MIR 1,0293
Peso-ul filipinez PHP 0,0745
Dolarul singaporez SGD 3,3603
DST XDR 5,9395

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.