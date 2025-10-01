Curs valutar, 1 octombrie. Aurul face un salt spectaculos, iar euro crește ușor 

Moneda europeană a început și luna octombrie în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0820 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3306 lei, respectiv 5,4373 lei și 5,8323 lei.

Aurul a făcut un salt impresionant de peste 13,50 lei, un gram fiind evaluat la 541,6013 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9395 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0820 Dolarul SUA USD 4,3306 Francul elvețian CHF 5,4373 Lira sterlină GPB 5,8323 Gramul de aur XAU 541,6013 Dolarul australian AUD 2,8638 Dolarul canadian CAD 3,1095 Coroana cehă CZK 0,2093 Coroana daneză DKK 0,6807 Lira egipteană EGP 0,0905 100 Forinți maghiari HUF 1,3075 100 Yeni japonezi JPY 2,9429 Leul moldovenesc MDL 0,2593 Coroana norvegiană NOK 0,4348 Zlotul polonez PLN 1,1933 Coroana suedeză SEK 0,4603 Lira turcească TRY 0,1040 Rubla rusească RUB 0,0531 Leva bulgărească BGN 2,5984 Randalul sud-african ZAR 0,2519 Realul brazilian BRL 0,8140 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6083 Rupia indiană INR 0,0488 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3082 Peso-ul mexican MXN 0,2368 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5171 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1790 Bahtul thailandez THB 0,1338 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5565 100 Rupii indoneziene IDR 0,0259 Shekelul israelian ILS 1,3070 100 Coroane islandeze ISK 3,5688 Ringgitul malaysian MIR 1,0293 Peso-ul filipinez PHP 0,0745 Dolarul singaporez SGD 3,3603 DST XDR 5,9395

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.