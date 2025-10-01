Curs valutar, 1 octombrie. Aurul face un salt spectaculos, iar euro crește ușor 

Moneda europeană a început și luna octombrie în creștere, fiind cotată de BNR la 5,0820 lei. De asemenea, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3306 lei, respectiv 5,4373 lei și 5,8323 lei.
Aurul a făcut un salt impresionant de peste 13,50 lei, un gram fiind evaluat la 541,6013 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9395 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0820
|Dolarul SUA
|USD
|4,3306
|Francul elvețian
|CHF
|5,4373
|Lira sterlină
|GPB
|5,8323
|Gramul de aur
|XAU
|541,6013
|Dolarul australian
|AUD
|2,8638
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1095
|Coroana cehă
|CZK
|0,2093
|Coroana daneză
|DKK
|0,6807
|Lira egipteană
|EGP
|0,0905
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3075
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9429
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2593
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4348
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1933
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4603
|Lira turcească
|TRY
|0,1040
|Rubla rusească
|RUB
|0,0531
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5984
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2519
|Realul brazilian
|BRL
|0,8140
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6083
|Rupia indiană
|INR
|0,0488
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3082
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2368
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5171
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1050
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1790
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1338
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5565
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0259
|Shekelul israelian
|ILS
|1,3070
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5688
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0293
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0745
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3603
|DST
|XDR
|5,9395
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.