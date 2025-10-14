Prima pagină » Economic » Curs valutar, 14 octombrie. Euro, mai ieftin puțin. Aurul își continuă ascensiunea

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru marți, 14 octombrie 2025: Moneda europeană a mai scăzut puțin - cu aproximativ un sfert de ban, fiind cotată de BNR la 5,0879 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,4034 lei, respectiv 5,4759 lei, iar lira sterlină a coborât până la 5,8418 lei.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
14 oct. 2025, 13:30, Economic

Potrivit datelor publicate de BNR marți, Aurul a urcat din nou, cu aproximativ 9 lei, lei, un gram fiind evaluat la 584,3822 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost cotată în creștere, la 5,9874 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0879
Dolarul SUA USD 4,4034
Francul elvețian CHF 5,4759
Lira sterlină GPB 5,8418
Gramul de aur XAU 584,3822
Dolarul australian AUD 2,8403
Dolarul canadian CAD 3,1302
Coroana cehă CZK 0,2091
Coroana daneză DKK 0,6813
Lira egipteană EGP 0,0923
100 Forinți maghiari HUF 1,2959
100 Yeni japonezi JPY 2,8960
Leul moldovenesc MDL 0,2582
Coroana norvegiană NOK 0,4327
Zlotul polonez PLN 1,1940
Coroana suedeză SEK 0,4623
Lira turcească TRY 0,1052
Rubla rusească RUB 0,0552
Leva bulgărească BGN 2,6014
Randalul sud-african ZAR 0,2523
Realul brazilian BRL 0,8056
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6167
Rupia indiană INR 0,0496
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3072
Peso-ul mexican MXN 0,2367
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5041
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,1053
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1989
Bahtul thailandez THB 0,1343
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5664
100 Rupii indoneziene IDR 0,0266
Shekelul israelian ILS 1,3259
100 Coroane islandeze ISK 3,5931
Ringgitul malaysian MIR 1,0410
Peso-ul filipinez PHP 0,0757
Dolarul singaporez SGD 3,3847
DST XDR 5,9874

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.