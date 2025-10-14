Curs valutar, 14 octombrie. Euro, mai ieftin puțin. Aurul își continuă ascensiunea

Potrivit datelor publicate de BNR marți, Aurul a urcat din nou, cu aproximativ 9 lei, lei, un gram fiind evaluat la 584,3822 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost cotată în creștere, la 5,9874 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0879 Dolarul SUA USD 4,4034 Francul elvețian CHF 5,4759 Lira sterlină GPB 5,8418 Gramul de aur XAU 584,3822 Dolarul australian AUD 2,8403 Dolarul canadian CAD 3,1302 Coroana cehă CZK 0,2091 Coroana daneză DKK 0,6813 Lira egipteană EGP 0,0923 100 Forinți maghiari HUF 1,2959 100 Yeni japonezi JPY 2,8960 Leul moldovenesc MDL 0,2582 Coroana norvegiană NOK 0,4327 Zlotul polonez PLN 1,1940 Coroana suedeză SEK 0,4623 Lira turcească TRY 0,1052 Rubla rusească RUB 0,0552 Leva bulgărească BGN 2,6014 Randalul sud-african ZAR 0,2523 Realul brazilian BRL 0,8056 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6167 Rupia indiană INR 0,0496 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3072 Peso-ul mexican MXN 0,2367 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5041 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1053 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1989 Bahtul thailandez THB 0,1343 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5664 100 Rupii indoneziene IDR 0,0266 Shekelul israelian ILS 1,3259 100 Coroane islandeze ISK 3,5931 Ringgitul malaysian MIR 1,0410 Peso-ul filipinez PHP 0,0757 Dolarul singaporez SGD 3,3847 DST XDR 5,9874

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.