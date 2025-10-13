Curs valutar, 13 octombrie. Euro a fost mai ieftin, aurul continuă să urce

Moneda europeană a mai scăzut puțin, fiind cotată de BNR la 5,0903 lei. Dolarul american s-a depreciat până la 4,3905 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în creștere, la 5,4664 lei, respectiv 5,8560 lei.

Aurul a urcat din nou, cu aproximativ 10 lei, lei, un gram fiind evaluat la 575,7083 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9794 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.