România a atras 4 miliarde de euro prin ultima emisiune de euroobligațiuni din acest an

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, instituția a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro. Emisiunea s-a realizat în trei tranșe: o tranșã de 2 miliarde de euro cu scadența de 7 ani lung (2033), o tranșã de 1 miliard euro pe 12 ani (2037) și 1 miliard euro pe o nouã tranșã de 20 ani (2045), fiind anunțat cã aceasta este ultima tranzacție publicã de euroobligațiuni a României în anul 2025.

Totodată, corelat cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a portofoliului de datorie prin utilizarea unei operațiuni de răscumpărare anticipatã a euroobligațiunilor scadente în anul 2026, în scopul limitării riscului de refinanțare și extinderii maturității medii reziduale a portofoliului.

Oferte de răscumpărare la preț fix

Astfel, România a anunțat și oferte de răscumpărare la preț fix („Tender offer”) pe parcursul a 5 zile lucrãtoare pentru fiecare dintre cele trei obligațiuni suverane în EUR cu scadența în 2026, cu o valoare cumulatã de 4,25 miliarde euro.

Prin urmare, pe 10 octombrie, România a încheiat operațiunea de rãscumpãrare anticipatã parțialã a euroobligațiunilor cu scadența în 2026, în valoare totalã de aproximativ 1 miliard euro, dupã cum urmeazã:

·550 milioane EUR din obligațiunile cu scadența la 26 februarie 2026 (aprox. 42,3% din emisiune);

·240,3 milioane EUR din obligațiunile cu scadența la 26 septembrie 2026 (aprox. 13,4% din emisiune);

·209,6 milioane EUR din obligațiunile cu scadența la 8 decembrie 2026 (aprox. 18,2% din emisiune).

„Succesul României pe piețele internaționale de capital, în prima zi dupã adoptarea rectificãrii bugetare, confirmã încrederea investitorilor în direcția economicã a țãrii și în mãsurile adoptate. Semnalul transmis sprijinã continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomicã și sustenabilitate fiscalã. Vom acționa ferm pentru corectarea dezechilibrelor și pentru un mediu investițional predictibil și atractiv”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

O bazã investiționalã foarte diversificatã

Emisiunea de euroobligațiuni a beneficiat de o bazã investiționalã foarte diversificatã, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, se distinge preponderența investitorilor de tipul „real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturitãților de 7, 12, respectiv 20 de ani de 71%, 51% și respectiv 69%. Cea mai mare participare a fondurilor de pensii și asigurãri a fost la tranșa de 12 ani (18%). Fondurile suverane și instituțiile oficiale au avut o participare echilibratã în cadrul tuturor tranșelor emisiunii, cu o pondere de 5% pentru maturitãțile de 7 și 20 de ani și o participare ușor mai ridicatã, de 8%, în tranșa de 12 ani.

Distribuția geograficã a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani EUR a fost urmãtoarea: UK 36%, America 28%, Europa de Vest 15%, restul Europei 7%, CEE 7%, Romania 4%, Asia și Orientul Mijlociu 3%.

Pentru maturitatea de 12 ani EUR, distribuția geograficã a investitorilor a fost: UK 34%, America 20%, Europa de Vest 22%, restul Europei 2%, CEE 8%, Romania 9%, Asia și Orientul Mijlociu 5%.

Distribuția geograficã a investitorilor, pentru maturitatea de 20 ani EUR a fost urmãtoarea: UK 58%, America 16%, Europa de Vest 11%, restul Europei 5%, CEE 3%, Romania 2%, Asia și Orientul Mijlociu 5%.

România a vândut obligațiuni în 3 tranșe, din care 2 miliarde de euro cu maturitatea de 7 ani lung, cu un randament de 5,486% și o ratã de dobândã de 5,375% pe an, 1 miliard de euro cu maturitatea de 12 ani, cu un randament de 6,208% și o ratã de dobândã de 6,125% pe an și un 1 miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani, cu un randament de 6,620% și o ratã de dobândã de 6,500% pe an.