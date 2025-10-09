Curs valutar, 9 octombrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Potrivit BNR, același trend descendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3848 lei, respectiv 5,4723 lei și 5,8664 lei.

Gramul de aur a pierdut puțin peste 1,50 lei, fiind evaluat la 569,1075 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9770 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0953 Dolarul SUA USD 4,3848 Francul elvețian CHF 5,4723 Lira sterlină GPB 5,8664 Gramul de aur XAU 569,1075 Dolarul australian AUD 2,8900 Dolarul canadian CAD 3,1434 Coroana cehă CZK 0,2096 Coroana daneză DKK 0,6824 Lira egipteană EGP 0,0922 100 Forinți maghiari HUF 1,3035 100 Yeni japonezi JPY 2,8734 Leul moldovenesc MDL 0,2587 Coroana norvegiană NOK 0,4383 Zlotul polonez PLN 1,1969 Coroana suedeză SEK 0,4633 Lira turcească TRY 0,1048 Rubla rusească RUB 0,0538 Leva bulgărească BGN 2,6052 Randalul sud-african ZAR 0,2560 Realul brazilian BRL 0,8218 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6154 Rupia indiană INR 0,0494 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091 Peso-ul mexican MXN 0,2394 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5324 Dinarul sârbesc RSD 0,0435 Hryvna ucraineană UAH 0,1055 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1938 Bahtul thailandez THB 0,1345 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5635 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3522 100 Coroane islandeze ISK 3,6035 Ringgitul malaysian MIR 1,0400 Peso-ul filipinez PHP 0,0753 Dolarul singaporez SGD 3,3841 DST XDR 5,9770

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.