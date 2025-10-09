Prima pagină » Economic » Curs valutar, 9 octombrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Curs valutar, 9 octombrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 9 octombrie 2025: Moneda europeană a scăzut cu o zecime de ban, aproape nedetectabil, fiind cotată de BNR la 5,0953 lei.
09 oct. 2025, Economic

Potrivit BNR, același trend descendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3848 lei, respectiv 5,4723 lei și 5,8664 lei.

Gramul de aur a pierdut puțin peste 1,50 lei, fiind evaluat la 569,1075 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9770 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0953
Dolarul SUA USD 4,3848
Francul elvețian CHF 5,4723
Lira sterlină GPB 5,8664
Gramul de aur XAU 569,1075
Dolarul australian AUD 2,8900
Dolarul canadian CAD 3,1434
Coroana cehă CZK 0,2096
Coroana daneză DKK 0,6824
Lira egipteană EGP 0,0922
100 Forinți maghiari HUF 1,3035
100 Yeni japonezi JPY 2,8734
Leul moldovenesc MDL 0,2587
Coroana norvegiană NOK 0,4383
Zlotul polonez PLN 1,1969
Coroana suedeză SEK 0,4633
Lira turcească TRY 0,1048
Rubla rusească RUB 0,0538
Leva bulgărească BGN 2,6052
Randalul sud-african ZAR 0,2560
Realul brazilian BRL 0,8218
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6154
Rupia indiană INR 0,0494
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091
Peso-ul mexican MXN 0,2394
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5324
Dinarul sârbesc RSD 0,0435
Hryvna ucraineană UAH 0,1055
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1938
Bahtul thailandez THB 0,1345
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5635
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,3522
100 Coroane islandeze ISK 3,6035
Ringgitul malaysian MIR 1,0400
Peso-ul filipinez PHP 0,0753
Dolarul singaporez SGD 3,3841
DST XDR 5,9770

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.