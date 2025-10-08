Prima pagină » Economic » Curs valutar, 8 octombrie. Aurul atinge noi maxime, iar euro crește constant

Curs valutar, 8 octombrie. Aurul atinge noi maxime, iar euro crește constant

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 8 octombrie 2025: din nou aurul a crescut vertiginos, iar moneda europeană își continuă ușor, dar sigur, ascensiunea.
Curs valutar, 8 octombrie. Aurul atinge noi maxime, iar euro crește constant
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
08 oct. 2025, 13:57, Economic

Moneda europeană a continuat să crească, fiind cotată de BNR la 5,0963 lei. Același trend ascendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3898 lei, respectiv 5,4805 lei și 5,8842 lei.

Gramul de aur a explodat din nou, fiind evaluat la 570,6857 lei, cu mai mult de 15 lei față de ziua anterioară. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9825 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0963
Dolarul SUA USD 4,3898
Francul elvețian CHF 5,4805
Lira sterlină GPB 5,8842
Gramul de aur XAU 570,6857
Dolarul australian AUD 2,8802
Dolarul canadian CAD 3,1455
Coroana cehă CZK 0,2091
Coroana daneză DKK 0,6826
Lira egipteană EGP 0,0924
100 Forinți maghiari HUF 1,2969
100 Yeni japonezi JPY 2,8698
Leul moldovenesc MDL 0,2593
Coroana norvegiană NOK 0,4390
Zlotul polonez PLN 1,1986
Coroana suedeză SEK 0,4654
Lira turcească TRY 0,1055
Rubla rusească RUB 0,0537
Leva bulgărească BGN 2,6057
Randalul sud-african ZAR 0,2557
Realul brazilian BRL 0,8193
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6166
Rupia indiană INR 0,0495
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3076
Peso-ul mexican MXN 0,2384
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5294
Dinarul sârbesc RSD 0,0435
Hryvna ucraineană UAH 0,1059
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1952
Bahtul thailandez THB 0,1349
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5640
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
Shekelul israelian ILS 1,3378
100 Coroane islandeze ISK 3,5940
Ringgitul malaysian MIR 1,0413
Peso-ul filipinez PHP 0,0757
Dolarul singaporez SGD 3,3855
DST XDR 5,9825

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.