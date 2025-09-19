Dacia a lansat o nouă variantă pentru Duster, o utilitară eco cu tehnologie hybrid și spațiu generos

Varianta utilitară Cargo a fost creată pentru transportul de marfă. Noua variantă utilitară este destinată exclusiv pieţei din Marea Britanie şi aduce câteva modificări faţă de un Duster obişnuit. Bancheta a fost eliminată pentru a face loc unui spaţiu de încărcare cu un volum de 1149 litri.

În această configuraţie, noul Duster Cargo are o sarcină utilă de 430 kilograme. Zona de încărcare este separată de habitaclu de către o plasă metalică. Aici sunt prezente şi 4 puncte de ancorare pentru marfă fragilă. Geamurile laterale din spate sunt acoperite cu un film de protecţie opac, anunţă profit.ro.

Sunt disponibile două motorizări pentru noua Dacia Duster Cargo: Mild-Hybrid 130 4×4 şi Hybrid 155. Special pentru această variantă utilitară este un sistem de recuperare a energiei calibrat pentru a recupera cât mai multă energie posibilă. Plecarea de pe loc se face doar electric, iar rularea în regim urban va fi predominant în modul electric, în cazul motorizării hibride de 155 cai putere.

Doar o singură linie de echipare este disponibilă.

Echiparea Expression aduce jante de 17 inch, faruri LED, instrumentar digital de 7 inch şi un ecran central de 10.1 inch. Alte dotări includ: cruise control cu limitare de viteză, recunoaşterea semnelor de circulaţie, asistent inteligent pentru viteză, cameră video pentru parcare, apel de urgenţă automat şi frânare automată de urgenţă.

La final, sunt disponibile 3 culori pentru noul Duster Cargo: alb Glacier, negru Pearl şi gri Shadow.

Pe piaţa din Marea Britanie, noua Dacia Duster Cargo are un preţ de pornire de 22.995 lire sterline pentru versiunea mild-hybrid, respectiv de 23.595 lire sterline pentru motorizarea hibridă.