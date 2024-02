Deficitul bugetar al României s-a dublat. Cheltuielile amânate la final de 2023, decontate în ianuarie

Veniturile Bugetului de Stat au fost de 47 mld. lei în prima lună din 2024, o creştere cu 20% faţă de ianuarie 2023. Cheltuielile, însă, au crescut cu 27% şi au ajuns la 55 mld. lei. Astfel, deficitul bugetar a fost de 8 mld. de lei, dublu faţă de ianuarie 2023. Este primul test pentru bugetul statului în 2024, an în care încasările la buget trebuie să crească cu 13%, iar cheltuielile cu numai 10%, astfel încât deficitul bugetar să scadă la final de an.

Guvernul a amânat cheltuieli din decembrie 2023, astfel încât să se încadreze într-un deficit mai mic decât în 2022. Astfel, în ianuarie s-au revărsat cheltuieli mai mari cu investiţiile de la bugetul de stat (cheltuieli de capital) şi cu bunuri şi servicii. În 2024, deficitul bugetar ar trebui să ajungă, conform proiecţiei bugetare, la 5% din PIB.

„Principalul risc pe care îl văd este legat de cheltuieli salariale, dar de asemenea, după cum Guvernul însuşi a recunoscut, nici cheltuiala cu pensiile nu este în întregime acoperită corect în proiectul de buget”, a spus analistul financiar Bogdan Glăvan, la ZF Live, emisiune susţinută de Orange Business.

Pe partea de venituri, impozitul pe profit colectat la buget a fost de 400 mil. lei, adică un plus de 54%. Colectările de TVA au fost în valoare de 12 mld. lei, adică un plus de 23%. Din accize guvernul a colectat 4,3 mld. lei, un plus de aproape 50%. Cifrele pe venituri sunt mai bune decât proiecţia pe tot anul 2024, când, conform planurilor guvernului, ar trebui să crească cu 13%.

Cheltuielile, pe de altă parte, au crescut cu 27%. Cel mai mult au crescut cheltuielile de capital, adică investiţiile de la bugetul de stat, care au fost de 5,3 mld. lei, adică de opt ori mai mari decât în ianuarie 2023. În aceeaşi vreme însă, şi cheltuielile de personal au crescut cu 21%, până la aproape 12 mld. lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 20 mld. lei şi au fost de peste 7 mld. lei.

Bugetul este optimist, spune Tiberiu Stoian, fondatorul producătorului de ambalaje Exonia, la o analiză a bugetului realizată la emisiunea de business ZF Live.

„Bugetul a fost construit într-un mod optimist anul trecut şi nu mai miră pe nimeni că, mai ales înainte de un an electoral şi în momentul în care ai poziţiile privilegiate, ca să zic aşa, la butoane, poţi să aduci o versiune optimistă a unui buget pentru anul următor, în care să prevezi că vei avea rezultate bune”, a spus el la ZF Live.

La fel ca Bogdan Glăvan, Stoian crede că cea mai mare vulnerabilitate a bugetului o reprezintă cheltuielile cu salariile bugetarilor, însă problema este la eficienţa angajaţilor versus plata salarială.

„Pe mine mă îngrijorează în cea mai mare măsură eficienţa funcţionarilor publici versus nivelul salarial pe care îl primesc şi care generează o cheltuială mare. Pe de altă parte, în subsidiar, generează o problemă inclusiv mediului privat, pentru că eu o consider o concurenţă neloială pe care o face statul şi care atrage nişte resurse umane care ar avea o eficienţă mult mai mare dacă ar lucra în mediul privat”, a spus el