Deficitul comercial al României a crescut cu 10,7% în primele 6 luni din 2025, la 16,7 mld.euro

Deficitul balanţei comerciale a urcat cu 10,7%, la 16,7 miliarde euro (plus 1,61 mld.euro).

În perioada ianuarie-iunie 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de maşini şi echipamente de transport (47,3% la export şi 36,2% la import) şi alte produse manufacturate (27,6% la export şi 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri a fost de 34 miliarde euro la expedieri şi de 46,5 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi şi 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 a fost de 13,5 miliarde euro la exporturi şi de 17,8 miliarde euro la importuri.

În luna iunie 2025, exporturile au însumat 8,2 miliarde euro, în creştere cu 6,3% an/an, iar importurile 10,5 miliarde euro, în creştere cu 0,6%, rezultând un deficit de 2,37 miliarde euro, notează zf.ro.