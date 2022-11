Estonia a emis monede de 2 euro dedicate Ucrainei

„Banca centrală a Estoniei a emis monede de 2 euro dedicate Ucrainei. Astăzi intră în circulaţie”. Decizia a fost anunţată pe Twitter de Kaja Kallas, prim-ministrul Estoniei.

Estonia's central bank @EestiPank issued 2-euro coins dedicated to #Ukraine. Today they go into circulation.



The coin is designed by Ukrainian refugee Daria Titova.



It will be a daily reminder of Ukraine's fight for freedom and its future in the EU.https://t.co/diMTgryMkF