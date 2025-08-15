Ucrainenii îl ironizează pe Trump pentru că i-a întins covorul roșu lui Putin: „Soldați americani în genunchi în fața avionului lui Putin”

Mustafa Nayyem, un jurnalist ucrainean devenit politician, a postat o imagine cu soldați americani îngenuncheați pentru a asigura covorul roșu așezat lângă avionului lui Putin înainte ca președintele rus să iasă, cu descrierea: „Make Kneeling Great Again” (Faceți îngenuncherea din nou măreață), relateaz[ The Guardian.

Make Kneeling Great Again pic.twitter.com/dqtZLxKhBK — Mustafa Nayyem (@mefimus) August 15, 2025

Nayyem, care a ajutat la organizarea mișcării de protest din 2013 din Maidan, Piața Independenței din Kiev, care l-a răsturnat pe aliatul lui Putin, Viktor Ianukovici, nu a fost singur.

Olga Rudenko, redactorul șef al Kyiv Independent, a distribuit aceeași imagine cu descrierea: „Acesta este noul fundal de ecran al telefonului lui Putin. Soldați americani îngenuncheați sub literele mari în chirilică care formează cuvântul RUSIA. Pentru a fixa covorul roșu. Pentru un criminal de război”.

Un soldat ucrainean, Oleksandr Solonko, a scris: „Îmi pare foarte rău pentru militarii americani care au fost obligați să întindă covorul roșu pentru cel mai mare criminal de război, al cărui sistem de propagandă le-a denigrat țara timp de mulți ani”.

Simbolismul nu a trecut neobservat în Rusia. Un videoclip în care soldații americani îngenunchează pe covorul de sub avionul lui Putin a fost postat pe Telegram de canalul de știri rus Zvezda care aparține Ministerului Apărării din Rusia.