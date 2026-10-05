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Euro în scădere ușoară luni la cursul BNR. Și prețul aurului scade, dar alte monede sunt în creștere

Euro a scăzut ușor luni, fiind cotat la 5,3306 lei, în scădere cu 0,0141 lei, respectiv 0,2638%, față de valoarea precedentă.
Euro în scădere ușoară luni la cursul BNR. Și prețul aurului scade, dar alte monede sunt în creștere
Foto: Numismatic Collection of the Deutsche Bundesbank
Laura Buciu
05 oct. 2026, 13:21, Economic
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Euro este cotat luni la BNR la 5,3306, față de cursul din 2 octombrie, când moneda europeană a fost cotată la 5,3447 lei, nivel record.

Moneda europeană s-a apreciat, practic, vineri, cu 6,7 bani într-o singură zi.

Luni, moneda europeană a scăzut cu 0,0141 lei, respectiv 0,2638%, față de valoarea record de vineri.

Dolarul, francul elvețian și lira sterlină în creștere, aurul scade

Deși euro a scăzut, celelalte principale valute au înregistrat creșteri față de leu.

Dolarul american a urcat la 4,7569 lei, de la 4,7519 lei în ședința precedentă, în creștere cu 0,0050 lei.

Francul elvețian a ajuns la 5,7358 lei, față de 5,7347 lei vineri, în timp ce lira sterlină a crescut la 6,2894 lei, de la 6,2764 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4485 lei, în scădere față de 1,4526 lei în ședința precedentă.

Gramul de aur a fost cotat la 635,9834 lei, în scădere față de cotația precedentă cu 3,2176 lei, respectic -0.5034% față de cursul anunțat în 2 octombrie.

 

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